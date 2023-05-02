Оптика подозрений

Весной в театре цветут не премьеры, а запреты.

Егор Перегудов, один из самых талантливых режиссеров своего поколения, судя по недавней премьере, пока не пришел в Маяковку, не стал художественным руководителем, по сути, лишь номинально.

Против главного режиссера Александринского театра Николая Рощина завели дело по закону о дискредитации ВС.

«Золотая маска» обозначила приоритеты-2023.

Театр Моссовета отпраздновал столетие.

За кулисами носится вихрь доносительства, сметая сценическую реальность.

Таковы театральные хроники апреля. Хроники — это не неизлечимо больные, а жанр. По большей части описывающий времена, в нашем случае тоже сильно нездоровые. Поздние римляне жанр особо ценили, видимо, предчувствуя распад своей империи. Однако по порядку.

…Первая «настоящая» премьера Перегудова «Любовь по Маркесу» в театре имени Маяковского вызывает недоумение. Да, начальный спектакль, посвященный столетию театра, был сделан второпях, только назначенным художественным руководителем, необходимо было успеть к дате. Возможно, поэтому юбилейная постановка оставила ощущение заштатного театра пятидесятых годов прошлого века. Кроме образного решения сценографа Владимира Арефьева и прозы Бунина в исполнении Игоря Костолевского, порадоваться было нечему: сильная труппа театра выглядела на удивление слабо.

С «Любовью по Маркесу» все, казалось бы, иначе: осознанный выбор литературного материала, длинный репетиционный период, премьер театра в главной роли. И фестиваль «Черешневый лес» — генеральный спонсор.

В центре спектакля девяностолетний герой (Габито, Игорь Костолевский), в честь своего дня рождения заказывающий в борделе девственницу. Бедная девственница так умотана на швейной фабрике, что крепко спит, и, сидя на краю кровати, герой постепенно проникается к ней любовным чувством. Первым и единственным. Обо всех его стадиях он сообщает миру, поскольку — колумнист местной газеты.

При этом, как справедливо заметил один знаток Маркеса, здесь умирает не герой, а текст. Инсценировка самого постановщика — ключ, который не открывает Маркеса, а запечатывает: беспощадная, ироничная, печальная мысль писателя теряет всю силу на сцене.

У чемпиона мира по латиноамериканским танцам Дениса Таганцева не вышло передать молодым актрисам театра азарт сумасшедшей ритмики континента: в жаре и зное предполагаемых латиноамериканских страстей колышутся совсем наши девы, затянутые в черный гипюр.

Ноги у большинства отличные, но ощущение пластического решения на уровне дома культуры стойкое.

Впрочем, есть две хорошие актерские работы — опытной Ольги Прокофьевой (Роса) и молодой Дарьи Хорошиловой (Дельгадина). Одна шикарно-циничная хозяйка борделя, другая гибкая и прекрасная нищая работница пуговичной фабрики.

Но нельзя понять, зачем сегодняшнему дню остывшие угли вчерашних сюжетов и герой, ветхий старец и якобы мудрец. Иллюстрации длятся два акта, и нет ни одной нити, связывающей спектакль с современностью, ни эротики, ни универсальной мудрости по Маркесу. Вместо любви совсем как в ту ночь Габито в борделе — тщета напрасных упований.

…«Золотая маска»-2023 выдала итоги, обозначающие в первую очередь сложность контекста. Впрочем, дешифровать задачи жюри легко: поддержать художников! И прежде всего — интенции свободного творчества; благородный посыл, осложненный обстоятельствами.

Так, блестящий спектакль Евгения Писарева «Кабаре» в Театре Наций с выдающимися ролями Александры Урсуляк и Олега Савцова переехал в разряд мюзиклов и там стал победителем. Видимо, чтобы расчистить место для драматического театра.

В этой области итоги самые уязвимые.

Оказалось, есть уехавшие и уехавшие. Жюри сочло лучшим спектаклем большой формы — «Р» в театре «Сатирикон» в постановке Юрия Бутусова.

Решение-вызов, и не только потому, что двое создателей спектакля покинули страну с началом СВО, но и потому, что Михаил Дурненков свое сочинение по мотивам Гоголя обогатил, как мог, жесткой актуальностью.

Но как бы жюри ни хотело поддержать отсутствующих коллег по цеху, это, увы, далеко не лучшая работа Бутусова. Лишь в искаженной логике дня на первый план выходит вымученный «Р», а не грандиозный спектакль Римаса Туминаса «Война и мир».

Спецпремия «Войне и миру» — подлинному событию не одного, а многих столичных сезонов — снижает статус фестиваля как арбитра профессионального вкуса и выбора, попросту его унижает. Ведь не для славы Туминаса нужна «Золотая маска» — это он нужен для славы «ЗМ». И если уж делать выбор в трагических обстоятельствах — стоит выбирать безупречное.

Еще одна спецпремия «За образ русской женщины» эпической силы актрисе Нине Усатовой, главной героине спектакля «Материнское сердце»; постановщик — Андрей Могучий. Его «Сказка про последнего ангела» с Лией Ахеджаковой только что приостановлена на сцене Театра Наций.

…В Москве прошли гастроли Александринского театра. Но пока его артисты выходили на сцену МХТ, прокуратура в Петербурге сшила дело на главного режиссера Александринки Николая Рощина. Его серьезный, значительный спектакль «Сирано» тоже остановлен. Конфликт поэта и власти здесь формализован предельно внятно: преследователи Сирано одеты в камуфляж, оснащены щитами ОМОНа, ряд сцен с помощью медиатехнологий разворачивается прямо на улице Зодчего Росси. И вот статья о дискредитации, хотя премьера спектакля состоялась четыре с половиной года назад. Разрушительной для театра оказывается теперь сама способность режиссеров слышать время и различать его векторы: новый закон в этих случаях обретает обратную силу.

…Театр имени Моссовета отпраздновал 100-летие. Гордость за свою историю стала основным настроением церемонии: актеры-легенды и сильные режиссеры целый век участвовали на этих подмостках в борьбе за живой и мертвый театр (слова многолетнего руководителя Моссовета Павла Хомского). Звездой вечера с первых слов стала Валентина Талызина.

Удачная праздничная церемония в режиссуре Марины Брусникиной, впрочем, не имела прямого касательства к сегодняшним будням Моссовета. Непростые отношения труппы и Евгения Марчелли еще должны, будем надеяться, разрешиться очевидным успехом на большой сцене.

…Но главный тренд момента — донос на театр. Госужас возможных аналогий продолжает сметать репертуары.

На сценические события и их участников может настучать кто угодно: готовность «граждан» оскорбиться артистом, режиссером, прочтением или интерпретацией возрастает день ото дня. От доноса ни в Роскомнадзоре, ни в прокуратуре, ни в Минкульте нынче не отмахиваются, а сразу переходят к его исследованию. А тут уж прямая аналогия со знаменитым inquisitio (что, как известно, и означает «исследование»). Чума идеологического несоответствия распространяется лесным пожаром.

Видимо, местные царьки усвоили мнение классика недружественной страны Томаса Манна насчет того, что в театре толпа становится народом, и дали полную волю очумевшей оптике подозрений.

Хотя при самом зарождении явления, в двенадцатом веке, ответственным отцам церкви был сначала разослан список ересей. Список ересей на театральной сцене пока не разослан, но если создавать такую питательную среду, хтонь болотная поглотит не только отечественную культуру, но и все остальное.

Марина Токарева

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