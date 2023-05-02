Мнение: Кремень!

Занесло в Башкортостан.

Прилетев в Уфу, не мог не заехать к Фатхулле Исхакову, которому 5 мая исполняется 86 лет. Из которых уже 64 года он добивается отмены приговора за преступление, которого не совершал.

23 мая 1959 года 22-летнего парня обвинили в покушении на тройное убийство. А осенью 1959 года приговорили к 15 годам колонии.

Рассказывал об этой истории в начале апреля.

Дед – кремень! Не теряет оптимизма. Продолжает верить, что справедливость восторжествует.

—