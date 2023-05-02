 

Мнение: Кремень!

02.05.2023, 18:20, Разное
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Занесло в Башкортостан.

Прилетев в Уфу, не мог не заехать к Фатхулле Исхакову, которому 5 мая исполняется 86 лет. Из которых уже 64 года он добивается отмены приговора за преступление, которого не совершал.

23 мая 1959 года 22-летнего парня обвинили в покушении на тройное убийство. А осенью 1959 года приговорили к 15 годам колонии.

Рассказывал об этой истории в начале апреля.

Дед – кремень! Не теряет оптимизма. Продолжает верить, что справедливость восторжествует.

Источник: Ирек Муртазин


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