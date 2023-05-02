Ярко-красная кофточка с асимметричным вырезом: с чем носить синие джинсы, чтобы выглядеть современно в 2023 году

Джинсы — один из самых любимых предметов гардероба среди представительниц прекрасного пола. С такой вещью можно создавать повседневные образы. Вот, с вещами каких цветов рекомендуется сочетать любимые синие джинсы, чтобы не выглядеть старомодно.

Красный

Красный и синий — довольно классическое и беспроигрышное сочетание. Попробуйте смиксовать джинсы с красным асимметричным топом. Вы также можете создать комплект из красной кофты, джинсов и серого длинного пальто.

Серебристый

Сочетание джинсов с серебристыми вещами — не совсем однозначный тренд. Тем не менее, он имеет право на существование, но в ином контексте. Вместо серебристого топа наденьте серебристую обувь. Пусть она будет яркой деталью в вашем луке. Кстати, обувь с оттенком металлик можно сочетать не с синими, а с серыми или черными джинсами.

Синий

Создайте комплект из денима — и тогда у вас не будет проблемы сочетания изделий разных цветов. Красиво смотрится комплект из куртки и штанов в одном стиле и одного оттенка.

Причем не важно, каким будет оттенок: бледно-голубым или насыщенным синим.

Вы также можете презентовать монохромный лук.

Для этого сочетайте одежду из денима разных оттенков. Можете дополнить комплект джинсовыми кедами, чтобы полностью завершить образ и выдержать концепцию.

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Бледно-розовый

Джинсы любого цвета хорошо сочетаются с розовой одеждой. В результате такого миксования вы получаете нежные и романтичные луки. В прохладную погоду презентуйте многослойный наряд, состоящий из синих джинсов, розового блейзера и розового пальто.

В теплую погоду можете просто сочетать розовую майку с любимыми джинсами.

Черный

Если вам больше импонируют строгие образы, тогда отдавайте предпочтение сочетанию синих или голубых джинсов с черным верхом. Например, это может быть куртка или блейзер оверсайз.

Под низ можете надеть черную футболку. Если такой лук кажется вам мрачноватым, тогда освежите его с помощью белой футболки.