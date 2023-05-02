Метод «модельные скулы» и «тройка»: способы сделать лицо визуально стройнее с помощью техник макияжа

Сделать лицо стройнее, выделить скулы, амоделировать нос или скрыть небольшой двойной подбородок – все это возможно сделать с помощью макияжа, что позволит придать лицу более гармоничный вид. Например, если у вас круглое лицо и вы хотите его сделать более стройным, необходимо использовать технику контуринга, а те, у кого длинное лицо, могут изменить его пропорции, используя румяна и хайлайтер. Но это еще не все. Благодаря макияжу можно не только сделать лицо более стройным, но и выделить некоторые черты, такие как пухлые губы или модельные скулы.

Как сделать стройнее лицо

“Модельные скулы” – техника для визуального утончения щек. Одна из наиболее актуальных техник макияжа на данный момент, позволяющая придать лицу более стройный вид и визуально утончить щеки. Она была создана в сети TikTok. Ее создатель вдохновился впадинами на щеках моделей.

Для создания такого типа корректирующего макияжа вам понадобится контуринг в виде крема или в стике и кисточка или спонж для растушевки. Вам достаточно нарисовать диагональную линию под скулой, вертикально спуститься вдоль носогубной складки, а затем выделить этим же продуктом линию челюсти. Теперь вам просто нужно растушевать контуринг и зафиксировать его прозрачной пудрой. В результате щеки будут выглядеть более тонкими, а лицо более утонченным.

Как скрыть второй подбородок

Другая деталь лица, которая часто заставляет девушек делать корректирующий макияж, – это двойной подбородок. Его наличие не обязательно связано с лишним весом. Чаще это врожденное состояние, но если вы хотите, его можно замаскировать, используя продукты для контуринга в виде порошка.

Что для этого нужно сделать? Секрет заключается в том, чтобы определить линию подбородка и аккуратно растушевать продукт (при этом стоит выбирать не слишком темный цвет) по направлению к шее, стараясь не создать при этом ужасный «эффект бороды». И чтобы избежать этой ошибки, можно выбрать не слишком теплый оттенок (предпочтение лучше отдавать нейтральным или холодным тонам) и начать наносить продукт ниже конца челюсти примерно на полпальца.

Подводка «кошачий глаз» позволяет визуально удлинить круглое лицо. Для этого вы также можете сделать акцент на макияже глаз. Одной из наиболее рекомендуемых техник является использование подводки в стиле черной кошки, которая была популярна в 60-х года. Этот бьюти-образ позволяет сделать лицо визуально меньше и более симметрично, и выгодно подчеркнуть сексуальный взгляд.

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Правило “тройка” с бронзатором

Еще один способ сделать лицо визуально тоньше и более симметрично — использовать правило “тройки”, которое подразумевает нанесение бронзатора в форме числа три.

Как это сделать? Вы должны начать с висков и с помощью кисти с широкой и мягкой щетиной нанести бронзатор в виде цифры 3. Таким образом, вы можете сделать лицо стало более стройным и симметричным, и в то же время скорректируете пропорции некоторых других частей лица, таких как лоб, которые в противном случае могли бы казаться более широкими и менее гармоничными.

Этот косметический трюк также особенно полезен летом, когда вы хотите сделать свое лицо более загорелым и ярким. На самом деле умение правильно выбирать палитру макияжа также играет важную роль, потому что хайлайтер, румяна и бронзатор, если их правильно нанести, могут придать лицу трехмерность и подчеркнуть определенные черты.

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Прически и стрижки для стройности лица

Помимо макияжа, еще и волосы могут сильно повлиять на внешний вид и помочь сделать его более стройным.

Среди стрижек, которые стройнят лицо, стоит выделить такой вариант, как боб. Эта стрижка позволяет экспериментировать, поскольку ее можно улучшить центральным пробором и гладкой укладкой. Такие эксперименты позволят найти именно тот вариант, с которым лицо станет выглядеть гораздо стройнее.

Тем, кто предпочитает короткие стрижки, можно выбрать вариант пикси. Эта стрижка позволит сделать круглое лицо более выразительным и визуально уменьшить его объем.

Если же вы не хотите отказываться от длинных волос, можно выбрать классическую длинную стрижку с ровным краем, центральным пробором и укладкой.

Цвета волос, которые делают лицо стройнее

Немаловажную роль играет и цвет волос. Выбор правильного оттенка, на самом деле, важен, если вы хотите сделать лицо более стройным и гармоничным. Для этого подойдут все экстра темные цвета, начиная от шоколадно-коричневого до черного. Но это не единственный вариант.

Также важно знать технику контурирования волос, то есть определенную технику окрашивания, которая, как и макияж, позволяет подчеркнуть или скрыть некоторые черты лица за счет игры света и тени. Поэтому стоит обратить внимание на общую цветовую палитру внешности и макияжа: если кожа имеет оливковый оттенок, то для окрашивания волос лучше выбирать светло-русый или медовый блонд, а если натуральный цвет волос и так светлый, то его можно усилить золотистыми или пепельными оттенками.

И главный секрет: для окрашивания стоит выбирать более естественные оттенки, отказавшись от ярко-розового или синего.