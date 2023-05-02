Мнение: О последнем шансе продать доллары… Теперь уже точно — всё?

Оно и правда: зачем простому русскому человеку американская валюта? Деды без неё жили — не тужили, прадеды жили — не вымерли, да и отцы как-то…

А вам она для чего? Без неё только спокойнее будет. Нет долларов — нет проблем. Вообще никаких.

Тем более, что и #доллар тот — уже не торт.

И нет, последнее утверждение — это вовсе не «кремлёвская пропаганда».

Знаете, когда о «закате доллара» говорит экономист-алармист Нуриэль Рубини, предсказавший, к слову, глобальный финансовый кризис 2008 года, это — ну, такое… Когда сценарии мировой «дедолларизации» рассматривает экономист Федерального Резерва #США — ну, бывает… В конце концов, это его работа, быть может: сочинять самые-самые невероятные вещи.

Но когда о «снижении роли доллара» как о заметном и устойчивом тренде начинают говорить уже такие люди, кажется, пора начинать о чём-то догадываться.

Глава #МВФ Кристалина Георгиева заявила о постепенном отказе мира от доллара. По её данным, «ранее на него приходилось порядка 70% резервов, сейчас эта цифра несколько ниже 60%». Отказ от доллара действительно фиксируется, отметила директор-распорядитель МВФ на мероприятии аналитического Института Милкена в Вашингтоне. И хотя она поспешила успокоить общественность заявлением о том, что альтернативы американской валюте в ближайшее время не будет, осадок остался.

Тем более, что совсем недавно экономист отдела международных финансов Федеральной резервной системы Колин Уайс рассмотрел уже четыре сценария снижения роли доллара как мировой резервной валюты из-за геополитических факторов. Один из них предусматривает потерю доминирующего положения «зелёного» в случае, если #Китай, Гонконг, а также ряд стран Африки, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока переведут в юани экспортные расчеты со странами, не входящими в непосредственную орбиту влияния США. Такие процессы уже идут в мире, но Колин Уайс тоже поспешил добавить, что такой сценарий маловероятен.

И также недавно, в феврале, Нуриэль Рубини предупредил о вероятном «закате» доллара США как основной резервной валюты в течение следующего десятилетия из-за усиливающегося геополитического соперничества между Вашингтоном и Пекином. Он признал, что у юаня на пути к главной мировой резервной валюте (обычной «мировой резервной валютой» китайский реньминьби и так уже является с 2016 года) немало сложностей. По его мнению, китайская валюта не станет полноценной заменой доллару, если Пекин не решится на поэтапную отмену контроля за движением капитала. Тем не менее, юань стал второй по удельному весу международной резервной валютой Бразилии, что можно считать заметным прогрессом.

Процесс идёт, и только слепой старается его не видеть.

Ну что, будете продавать доллары?

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