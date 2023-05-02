 

Скандалы: 18 дней задержки: Фонд «Победа» так и не опубликовал в открытом доступе финансовую отчетность

02.05.2023, 17:20, Разное
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Межрегиональный общественный фонд «Победа» продолжает «скрывать» финансовую отчетность

Журналисты не смогли найти соответствующую информацию в Сети даже спустя 18 дней после установленного законодательством срока. Издание «Деловой Петербург» 24 апреля опубликовало материал, в котором раскрыли подробности бухгалтерской отчетности «Победы». Отмечалось, что компания привлекла в 2022 году 11,8 млрд рублей, из которых было потрачено 0,88 млрд рублей.

При этом информация о расходах и доходах организации так и не появилась в открытом доступе. Журналисты не нашли данные о финансах даже спустя 18 дней после установленного законодательством срока. Отметим, что все НКО должны были предоставить бухгалтерскую отчетность до 15 апреля текущего года, а также опубликовать ее на официальном сайте.

Напомним, редакция Peterburg News неоднократно связывалась с сотрудниками фонда ради выяснения подробностей об отчете о финансах. Однако никто из работников не предоставил соответствующей информации из-за боязни «сболтнуть лишнего».

СМИ также пытались узнать детали о финансах «Победы» 2022 году. Журналисты запрашивали эти данные у организации, но не получили никакого ответа. Так, попытки «Победы» скрыть информацию о расходах и доходах заставляют усомниться в прозрачности ее деятельности.

Илья Орешкин


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