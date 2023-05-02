Увеличивает выработку коллагена и уменьшает целлюлит: польза мадеротерапии для здоровья и как ее проводить самому

Мадеротерапия — это массажное скульптурирование тела, которое проводится с использованием специальных скалок из различных пород древесины. В последние годы эта терапия пользуется все большей популярностью, так как позволяет избавиться от жировых отложений в проблемных зонах.

Появилась такая терапия в Колумбии в начале девяностых годов прошлого века. Для массажа использовались специальные деревянные скалки, выполненные из различных пород древесины. Фактически это интенсивное раскатывание скалками проблемных участков тела, что позволяет разбить жировую прослойку, которая в последующем сгоняется в лимфу и выводится из организма выделительной системой.

Эффективный лечебный массаж

Мадеротерапия является разновидностью лечебного массажа, который позволяет удалять из организма лишнюю жидкость и токсины, уменьшать количество жировой ткани. Она увеличивает выработку коллагена, улучшая кожные покровы. Это прекрасная возможность для детоксикации организма, при этом можно избавиться от жировых запасов, которые находятся в труднодоступных местах. Показанием к применению мадеротерапии также является целлюлит, в том числе появление “апельсиновой корки” и непропорциональных выпуклостей.

С каждым годом популярность мадеротерапии только увеличивается, поэтому не стоит удивляться открытию многочисленных косметологических салонов, где специализируются на таком виде лечебных процедур. Сегодня к такому антицеллюлитному массажу прибегают многие звезды в России и на западе. Это достаточно простая и безболезненная процедура, которая позволяет вывести из организма различные токсины, избавиться от жира в проблемных зонах и существенно улучшает самочувствие.

Используемые скалки и приспособлений для массажа

При мадеротерапии применяются специальные инструменты, выполненные из дерева. Выбор конкретных массажеров выполняется в зависимости от особенностей обрабатываемой зоны, чувствительности кожи пациента и ряда других факторов.

Разглаживающий валик применяется для массажа ягодиц и ног. С помощью такого приспособления можно активировать лимфатическую и кровеносную системы, избавляясь от жировых запасов и улучшая состояние кожи.

Шведская чаша применяется для устранения локализованного жира в области живота, бедер, ягодиц и талии. Это небольшой по размеру массажер, который упрощает обработку проблемных зон.

Валики из кедра предназначены для массажа лица и тела. Инструменты из красного дерева отлично подходят для работы с ногами и спиной. Изготовленные из дуба массажеры предназначены для работы с руками и шеей. Валики из оливкового дерева отличаются универсальностью и подходят для массажа всего тела.

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Разновидности мадеротерапии

Принято выделять несколько разновидностей мадеротерапии в зависимости от желаемых результатов и области, которая массируется специальными валиками.

Массаж лица

Основным назначением такого массажа является улучшение кровообращения и подтягивание кожи. Считается, что это достаточно эффективная процедура, которая обеспечивает при этом минимальное воздействие на кожные покровы. При этом нужно использовать правильно подобранные валики, которые изготавливаются из кедра.

Мадеротерапия тела

Лимфодренажный массаж назначается в восстановительный период после серьезных травм, а также для уменьшения боли и отеков. Такие процедуры улучшают поступление в лимфатическую систему жидкости, высвобождают скопления жира, которые быстро уходят. Лимфодренажный массаж позволяет избавиться от отеков, он уменьшает боль и улучшает психологическое состояние.

Массаж глубоких тканей

Массаж глубоких тканей подразумевает использование специальных валиков, которыми выполняют интенсивные движения. Мадеротерапия позволяет улучшить состояние глубоких слоев мышц и соединительной ткани, улучшая фигуру в проблемных зонах.

Антицеллюлитный массаж

Основное назначение антицеллюлитного массажа – удаление жира в различных областях тела. Достигается это за счет активации кровообращения и улучшения работы лимфатической системы. Находящиеся под кожей жировые запасы разбиваются, что позволяет решить проблему с апельсиновой коркой и другими проявлениями целлюлита.

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Преимущества мадеротерапии

К преимуществам мадеротерапии относят уменьшение целлюлита и удаление из-под кожи лишней влаги, ярко выражен эффект детоксикации, имеется возможность получить ровную и гладкую кожу. С помощью такого массажа можно снять мышечное напряжение, избавиться от нескольких лишних килограммов. Причем добиться такого эффекта можно как у специалиста, так и выполняя все процедуры в домашних условиях.

При этом заниматься мадеротерапией не следует при наличии каких-либо хронических проблем. В крайнем случае следует проконсультироваться с лечащим врачом и физиотерапевтом, который подскажет, как провести мадеротерапию и будет ли она полностью безопасной.

Мадеротерапия на дому

Необходимо понимать, что мадеротерапия — это достаточно сложная процедура, правильно выполнить которую сможет лишь профессионал. Только при посещении специалиста можно добиться максимальной пользы для организма. В то же время возможно проведение такой лечебной терапии на дому, что также позволяет заметить первые результаты буквально через месяц после начала занятий.

В первую очередь нужно будет подобрать валики, которые могут быть выполнены из различных материалов. Можно порекомендовать такие валики, сделанные из оливкового дерева, которые практичны и универсальны в использовании. Нужно приобрести несколько валиков, отличающихся по своему размеру. Небольшие валики необходимы для обработки труднодоступных участков тела. Также нужно позаботиться о наличии антицеллюлитного масла, в качестве которого можно использовать кокосовое или гранатовое.

Необходимо нанести на обрабатываемую зону небольшое количество антицеллюлитного масла, после чего взять деревянный валик и прокатывать его по пораженному участку тела, причем все движения должны быть достаточно легкими. Будет достаточно 10 минут обработки небольшой зоны, причем следует по возможности чередовать используемые валики. Движения должны быть исключительно по направлению лимфотока, то есть снизу вверх. Только в этом случае можно добиться максимальной эффективности проводимых процедур.

После завершения массажа следует принять контрастный душ, что также стимулирует кровообращение и улучшает обмен веществ. Рекомендуется после процедуры мадеротерапии в течение нескольких часов отдыхать, а не заниматься какой-либо активной работой. Помните о том, что ожидать сиюминутных результатов не стоит, обычно первый эффект заметен через месяц после начала занятий.