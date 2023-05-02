 

Жди третий гроб: страшная мистика в смертях Зайцева и Юдашкина

02.05.2023, 16:20, Новости дня
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30 апреля в возрасте 85 лет от желудочного кровотечения скончался модельер Слава Зайцев. Сегодня его родные готовятся к похоронам и пока даже с датой прощания не определились. А 2 мая пришла еще одна страшная новость – не стало его коллеги и друга Валентина Юдашкина Кутюрье убил проклятый рак правой почки. Ему было всего 59 лет…

Именно с именами Зайцева и Юдашкина ассоциируется во всем мире русская мода. Они сформировали отношение к нашей стране как к стильной, красивой, утонченной. Их коллекции Haute couture и Pret-a-Porter cтановились сенсациями на лучших подиумах планеты. Их платья носили суперзвезды эстрады, театра и кино. И ушли легенды друг за другом – страшное, мистическое совпадение!..

Стоит напомнить, что в православной традиции два покойника подряд считаются очень плохой приметой. Мол, жди третьего – ушедшие непременно призовут его. Эзотерики верят, что, если в семье на протяжении 40 дней похороны состоялись дважды, это дурной знак. Значит, жди третий гроб – в течение года мир покинет кто-то еще… И сегодня все гадают, кто из модельеров покинет этот бренный мир следующим…


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