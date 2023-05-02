 

“Задачи бы выполнялись намного быстрее, если бы не снарядный голод”: командир ЧВК “Вагнер” обратился к российским депутатам

02.05.2023, 16:20, Новости дня
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Командир штурмового отряда ЧВК “Вагнер” обратился к российским депутатам. Он записал для политиков видео, в котором рассказал о причинах смерти своих товарищей и подчиненных. Множество ситуаций можно было бы предотвратить, поставив бойцам снаряды, заявил Подольский.

“Если бы МО полностью удовлетворяло нашу заявку, потребности на боеприпасы различных калибров и видов, то потерь было бы в 5, а, может быть, даже в 10 раз меньше. А задачи бы выполнялись намного быстрее”, – привели слова командира в пресс-службе компании “Конкорд”.

В своем обращении Подольский утверждает, что проблема с боеприпасами еще не решена.
Командир поинтересовался, кто будет нести ответственность за сложившуюся ситуацию.


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