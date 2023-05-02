Скандалы: Фокус Чубайса

Какое отношение к пропавшим у «Роснано» 12 млрд могут иметь владельцы авиакомпании S7

Арбитражный суд Москвы поставил точку в судебной тяжбе госкорпорации «Роснано» против российского филиала Plastic Logic — международной IT-компании с британскими корнями, которая, получив свыше десятка миллиардов госрублей, должна была выпустить электронные учебники и обеспечить ими отечественные школы, но так и не сделала это.

Истец в лице «Роснано» требовал вернуть ранее выданный заём в… 700 тысяч рублей. Это сотые доли процента от вложенных бюджетных средств. Фемида удовлетворила иск, ответчик не возражал. Эксперты, мягко говоря, удивились:

— Получается, погашено будет порядка 0,005% долга, — иронизировал в своём блоге директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин.

Многострадальный планшет Чубайса

Эта история началась летом 2011 года, когда глава «Роснано» Анатолий Чубайс показал президенту России чудо-планшет, призванный заменить печатную учебную литературу в школах. Пластиковый, гнётся, скручивается, не жрёт батарею, в памяти вся школьная программа. Новая разработка должна была облегчить портфели учеников и сэкономить деньги их родителям. Цена нанокниги для конечных потребителей составила бы 12 тысяч рублей, но зато не пришлось бы покупать бумажные носители. Гаджет ждали 14 миллионов детей в стране. Пилотная продукция ожидалась уже к 2014 году.

Патентом на технологию обладала британская компания Plastic Logic. В него-то российская госкорпорация и влила первые 230 миллионов долларов. Деньги предназначались для строительства завода в Зеленограде. Однако стоило «Роснано» вложиться, как Plastic Logic вдруг коренным образом сменила стратегию, отказавшись от конвейерного производства.

В 2016 и 2019 годах «Роснано» решалось реанимировать проект и вновь и вновь инвестировало туда деньги (суммы не называлась). Ещё до этих дополнительных вливаний депутаты Госдумы по итогам проверки Счётной палаты просили возбудить уголовное дело против Анатолия Чубайса из-за ситуации с Plastic Logic.

— Выпуск гаджетов реально и не планировался, а целью проекта был вывод денег за рубеж, — предполагала в 2014 году тогдашний первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева. По её словам, имели место «факты мошенничества при кредитовании».

Счётная палата выяснила, что деньги могли выводиться через ЗАО «Пластик лоджик» — тот самый российский филиал. Под поручительство «Роснано» отечественная структура набрала кредитов в банках на 5,7 миллиарда рублей и выдала их в качестве займов под льготные проценты некоей аффилированной структуре Plastic Logic Luxemburg. Та в свою очередь приобрела акции кредитора. Таким образом, в Люксембурге осело пять миллиардов, а на счетах российского филиала — 620 миллионов рублей.

Российское ЗАО «Пластик лоджик» учредили в 2010 году. Если судить по базе «СПАРК-Интерфакс», то сейчас там минус 700 миллионов рублей убытка и минус пять миллиардов чистых активов. Первыми директорами были немцы, затем — россияне-роснановцы.

Какое отношение к Plastic Logic имеет семья владельцев S7 Airlines

Британская компания Plastic Logic до сих пор функционирует. Доступен, но не обновляется её ладно скроенный и вызывающий доверие сайт. Там написано, что «Роснано» является основным акционером, а другими держателями долей называются китайская фирма DKE Displays и американская E Ink. Если же изучить английский реестр юрлиц, где выложены документы Plastic Logic, картина выходит иная.

Пока в России гремели скандалы вокруг «планшета Чубайса», капитал британской компании Plastic Logic превысил 35 миллионов фунтов стерлингов, или почти четыре миллиарда рублей.

Но в феврале 2022 года крупный пакет акций скандального стартапа вдруг приобрёл и передал старшей дочери Владислав Филёв, владелец авиаперевозчика S7 Airlines. После этого Plastic Logic начала банкротиться, сейчас оттуда активно выводятся деньги якобы на погашение неких долговых обязательств. Куда производятся трансакции и каковы суммы — неизвестно.

Судя по английской базе, сейчас в собственности Филёвых более 25%, но менее 50% акций британской IT-фирмы.

Чем знамениты владельцы S7 Airlines

S7 Airlines — крупнейшая частная авиакомпания страны, в прошлом году получившая прибыль свыше 34 млрд рублей. 49,93% акций принадлежат сооснователю 59-летнему Владиславу Филёву, по 25,03% — его дочерям, 35-летней Татьяне и 23-летней Марии. Девушки унаследовали доли от матери, Наталии Филёвой, второго сооснователя S7 Airlines. Последняя погибла четыре года назад в авиакатастрофе, когда летела во Франкфурт-на-Майне на бизнесджете.

С начала спецоперации на Украине гендиректора сменились у половины ведущих авиакомпаний России. Минувшей осенью досрочно сложила свои полномочия и глава S7 Airlines Татьяна Филёва. Она покинула родину. Со слов её окружения, у неё были планы по получению образования за рубежом. При этом в качестве акционера авиахолдинга Татьяна Филёва продолжит участвовать в решении стратегических вопросов.

Филёвы считаются одними из самых влиятельных и одновременно закрытых от прессы топ-менеджеров современной России. Глава семейства Владислав родом из Южно-Сахалинска. Пока шла перестройка, служил в Ракетных войсках. После трудился финансовым директором петербургского завода «Металлист». Его жена, сибирячка Наталия, в девяностых работала банкиром.

В 1996-м Владислав и Наталия Филёвы занялись инвестициями. По сведениям деловой прессы, они скупали векселя сибирских компаний и предприятий, находившихся на грани банкротства. Таким образом были приобретены акции авиакомпании «Сибирь». В начале нулевых Филёвы вышли на московский рынок, поглотив «Внуковские авиалинии». Вскоре их бизнес взлетел на второе место по пассажироперевозкам в России.

По мнению некоторых экспертов, серым кардиналом S7 Airlines всегда была Наталия Филёва, а её муж выполнял роль публичного представителя.

Согласно британской базе, Филёвы живут в Никосии. Ещё они могли осесть в Цюрихе, где у них есть родственники. А во Франции у Марии Филёвой есть полная тёзка. Судя по этой информации, она была прописана в добротном особняке стоимостью около двух миллионов евро на территории города Барр.

В России на Филёвых в разное время была оформлена недвижимость суммарной стоимостью до полутора миллиардов рублей. Незадолго до СВО они жили в хоромах площадью 300 квадратов в элитном ЖК «Петровъ дом» около Большого театра. Ранее занимали апартаменты площадью 200 квадратов в фешенебельном клубном доме возле Третьяковской галереи. У них может быть сразу два домовладения на Рублёвке в престижных посёлках «Николино» и «Ландшафт».

Старшая сестра, Татьяна Филёва, — бенефициар двух отечественных заводов: Вышневолоцкого кирпичного в Тверской области (доход — полмиллиарда в год) и Клинцовского керамического под Брянском (юрлицо только создано).

Егор Пережогин

Оригинал материала: “Лайф”