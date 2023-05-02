Месяц станет особенным временем для каждого: самые благоприятные дни в мае 2023

Май 2023 года обещает стать весьма удачным периодом, который будет наполнен интересными ситуациями и событиями. В последний месяц весны состоится лунное затмение, выход Меркурия из ретроградной фазы, новолуние в Тельце, а также окончание кармического коридора затмений. В общем, скучать точно не придется. Однако чтобы извлечь максимальную выгоду из данного временного промежутка, стоит заранее узнать, какие дни в мае окажутся наиболее благоприятными.

2 мая – Луна в Весах с переходом в знак Девы

В 16:00 по МСК Луна перейдет из созвездие Девы в знак Весов, а значит начнется период, когда у большинства людей обострится шестое чувство. Воспользуйтесь данной ситуацией, чтобы проявить дипломатичность в общении с близкими, завести новое знакомство или наладить контакт с коллегами – интуиция подскажет вам, как лучше всего действовать.

Вечером 2 мая рекомендуется заняться творческой деятельностью, особенно если она связана с созданием домашнего уюта. Любая помощь, которая будет оказана нуждающимся людям, принесет огромную пользу и самому альтруисту. Также лунный аспект окажется благоприятным для построения романтических отношений, главное – не бойтесь делиться чувствами со второй половинкой.

5 мая – Лунное затмение в Скорпионе

Лунное затмение в Скорпионе закрывает кармический коридор затмений и сулит выплеск огромного количества энергии. Многие люди почувствуют тягу к трансформации и саморазвитию, другие – захотят переосмыслить свое отношение к привычным вещам. Как бы то ни было, любые изменения окажутся крайне полезными, поэтому 5 мая рекомендуется совершенствоваться в духовном плане.

Поиск глубинного смысла в жизни поможет представителям творческих профессий добиться огромного успеха, направив свой эмоциональный поток в искусство. В этот период проявятся скрытые таланты у людей, которые склонны к созиданию. Важно проявлять внимание к собственным чувствам, чтобы не упустить подсказки Вселенной, которые помогут выбрать дальнейшее направление в жизни.

7 мая – Венера в Раке

Рак – созвездие, олицетворяющее семью, дом и эмоции, а Венера – планета красоты и любви. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 7 мая многие люди будут привязаны к своим близким, а также будут заняты решением задач на любовном фронте. Чем бы вы не занимались, старайтесь делать это вместе со спутником жизни, дабы не просто приятно провести время, но и укрепить ваши чувства.

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Также многие люди в этот день окажутся чувствительны к красоте. Причем это касается не только представителей творческих профессий, но и тех, кто живет далеко от искусства. Не бойтесь полностью отдаться эмоциональному самопознанию и развитию: читайте книги по философии и психологии, медитируйте или посещайте различные тренинги – это принесет вам огромную пользу.

8 мая – Луна в Стрельце

Этот день обещает быть наполнен важным смыслом и особым символизмом, поэтому рекомендуется уделять внимание всему, что с вами происходит. Даже если события кажутся незначительными, не стоит отрицать того, что они не изменят в корне вашу жизнь. Действуйте согласно ситуации, а также постарайтесь воздержаться от принятия предсказуемых решений.

Также астрологи напоминают, что Стрелец является одним из самых продуктивных знаков, если речь касается сферы взаимоотношений с окружающими. Поэтому 8 мая рекомендуется уделять больше внимания близким, заводить новые знакомства, выражать симпатию, а также встречаться с давними друзьями. Любые действия, которые вы совершите вместе с кем-то, обещают оказаться крайне полезными.

10 мая – Луна в Козероге

Несмотря на то, что этот день является достаточно позитивным, его рекомендуется провести наедине с собственной персоной. Размышляйте о своих дальнейших действиях, корректируйте планы на будущее, рассмотрите новые пути самореализации. Любые решения, которые вы примите 10 мая, окажутся даже более выгодными, чем вы ожидаете.

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Также астрологи рекомендуют в этот день больше времени проводить на свежем воздухе, а также заниматься спортом. Это позволит придать организму тонуса и нормализовать духовное состояние, которое у многих пошатнулось за последние несколько месяцев – негативный эффект ретроградного Меркурия, а также коридора затмений.

14 мая – выход Меркурия из ретроградной фазы

Этого ждут очень многие, поскольку от воздействия ретроградного Меркурия практически невозможно спрятаться. В первую же половину суток вы почувствуете облегчение, а приятные новости будут радовать одна за другой. Особенно благоприятно будет складываться ситуация с финансами, технологиями и коммуникациями – большинство проблем в этих сферах разрешатся сами собой.

Также 14 мая идеально подходит для того, чтобы начать новое дело или заключить взаимовыгодный договор с партнером. Не откажитесь и от планирования будущего, однако учитывайте не только трудовую деятельность, но и развлекательные мероприятия – во второй половине мая их будет еще немало. Тем, кого беспокоит вопрос отношений с родственниками, следует провести время в кругу семьи.

17 мая – Луна в Овне с переходом в знак Тельца

Переход состоится в 17:58 по МСК. Сразу после этого начнутся 27 лунные сутки, а большинство людей почувствуют прилив физической энергии. Любая работа, которую вы начнете вечером 17 мая, будет крайне плодотворной, особенно если вы будете проводить ее в команде. В вашем авторитете не усомнится никто, а репутация будет идти только вверх.

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Этот день день прекрасно подходит для путешествий или начала длительного обучения. Также не стоит забывать об обостренном шестом чувстве, которое поможет найти выход даже из самых трудных ситуаций. Главное – научитесь доверять своим ощущениям. Интуиция окажется особенно полезной в вопросах, которые связаны с любовной сферой.

19 мая – Новолуние в Тельце

Созвездие Тельца в астрологии символизирует финансы, удовольствие и наслаждение. Новолуние же является хорошим знаком для старта любых проектов, связанных с бизнесом или финансами. Также стоит отметить, что в этот день крайне выгодно использовать ресурсы в качестве долгосрочных инвестиций и заниматься предпринимательской деятельностью.

19 мая будет весьма разумно сделать акцент на своей физической форме – занимайтесь спортом, начните новую диету или просто прогуляйтесь по парку. Не стоит себе отказывать в привычных радостях жизни, особенно если они являются крайне полезными для организма.

21 мая – Луна в Близнецах

Энергия в этот день будет буквально струиться через край. Подобное состояние окажется весьма благоприятным, чтобы добиться успеха в профессиональной сфере или личной жизни. Однако помните о том, что далеко не всегда самым удачным решением будет просто идти напролом. Постарайтесь направить ваш энтузиазм в правильное русло, чтобы потом не пришлось сожалеть о последствиях недальновидного поступка. Поступайте мудро, но уверенно.

Попутно 21 мая удастся уладить некоторые бытовые дела, которых за период ретроградности Меркурия должно было накопиться немало. Ваши враги не станут вам препятствовать, а значит можно будет сосредоточиться практически на чем угодно. Конец дня рекомендуется уделить отдыху – почитайте книгу или посмотрите сериал. Крайне важно набраться энергии в этот день, поскольку она очень пригодится в будущем. В конфликты и открытую конфронтацию с окружающими лучше не вступать, ведь любая ссора будет иметь далеко идущие последствия.