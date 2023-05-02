1 мая Плутон становится ретроградным: освобождение от кармического багажа и глубокая внутренняя трансформация

Первого мая Плутон входит в ретроградный режим. В этот период космос дает людям возможность глубокой внутренней трансформации. И позволяет освободиться от кармического багажа прошлого. Люди смогут решить те вопросы, которые они давно откладывали. Главное – верить в себя и прилагать старания, тогда Вселенная обязательно поможет справиться с трудностями.

Ретроградный Плутон: что он собой представляет

Последний месяц весны связан с важным астрологическим событием. Первого мая Плутон начинает обратный путь через пространство космоса.

Этот период начнется первого мая и продлится до 10 октября 2023 года. То есть будет продолжаться пять с половиной месяцев.

Плутон ежегодно входит в ретроградный режим.

В этом нет ничего страшного. Но в этом году у планеты особенный путь. Она затронет множество знаков зодиака. В наибольшей степени этот процесс коснется Водолея, Козерога, Скорпиона, Льва, Тельца, Овна.

Плутон называют “планетой трансформации”. Она олицетворяет силу и контроль, а также способна пробуждать в человеке страхи и ненависть. Планета заставляет людей разбираться в себе, обнаруживать в глубинах своего сознания то, чего они не хотели замечать и над чем не хотели работать.

Плутон обладает интенсивной энергией. Его ретроградный период астрологи считают положительным временем.

Люди получают небольшую передышку от своих страхов, забот и беспокойства.

В этот период Вселенная “советует” обратить внимание на тот багаж кармы, который человек несет за собой. Надо попытаться решить накопившиеся проблемы, освободиться от груза прошлого.

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Начало ретроградного Плутона в знаке Водолея первого мая

Это время подталкивает людей к принятию изменений, которые произойдут в будущем. Если до сих пор человек не начал менять свою жизнь к лучшему, сейчас самое время это сделать и начать трансформацию своей личности и отношений с окружающим миром.

Ретроградный Плутон и лунное затмение в Скорпионе пятого мая

Плутон управляет созвездием Скорпиона. Это значит, что в начале ретроградного периода эмоциональная энергия будет интенсивной. Людей охватят сильные чувства. Этот период хорошо подходит для того, чтобы проанализировать прошлое, начать жизнь с чистого листа. Но для этого человеку надо проявить силу воли, приложить старания.

Ретроградный Плутон в Козероге 11 июня

В этом созвездии планета проведет оставшуюся часть ретроградного периода. Плутон может помочь человеку найти свой путь, выбрать правильное направление, четко обозначить свои цели. Людям представится шанс определить, чего они хотели бы достичь в этой жизни, переосмыслить свои ценности, глубже понять самого себя. А также выяснить, что необходимо сделать для осуществления заветной мечты.

Козерог и Володей – знаки, смотрящие вперед.

Они не имеют никакого отношения к прошлому. Поэтому ретроградный путь Плутона дает людям смелость и силу воли, необходимые для того, чтобы адаптироваться к жизненным переменам. А также для того, чтобы сделать первые шаги к достижению целей и построению будущего, о котором они так давно мечтали.