 

Собянин встретился с московскими контрактниками в центрах “Авангард” и “Патриот”

02.05.2023, 15:05, Новости дня
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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил центры “Авангард” и “Патриот”. Градоначальник пообщался с контрактниками из столицы.

Собянин сообщил, что военнослужащие получают экипировку и проходят подготовку. Для них созданы хорошие условия, подчеркнул мэр.

“Пообщался с бойцами. Поздравил с наступающим Днем Победы”, – написал градоначальник в своем блоге.

В Москве действует единый пункт отбора на военную службу по контракту. Он расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1.

Информацию о контрактной службе и поддержке семей бойцов можно узнать по телефону горячей линии 117 и на портале mos.ru. В мессенджере “Телеграм” действует чат-бот MskContract_bot.


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