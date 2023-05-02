 

Смотрящий за общаком в СИЗО, где сидела Блиновская, потратил 11 миллионов на её тренинг исполнения желаний

02.05.2023, 14:33, Разное
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Блогер Елена Блиновская, в отношении которой ведётся дело о неуплате налогов, проводила свои семинары и тренинги личностного роста даже в следственном изоляторе, сообщил источник ФСИН.

Так, недавно хранитель местного общака потратил на них 11 млн рублей, собранных с арестантов.

Смотрящий за общаком Владлен Карасёв (более известен как Лёня Карась) на условиях анонимности согласился рассказать журналистам, как проводятся тренинги исполнения желаний и личностного роста в местах заключения.

Сначала посредством тюремной почты (т.н. «коней») проводится перекличка желающих принять участие в мероприятии. Потом тем же способом Блиновская рассылает записки (т.н. «малявы») с текстом своей речи, которую в каждой камере зачитывает один из заключённых, как правило – помощник смотрящего. Как правило, в записке предлагается подумать о сумме, которую участнику тренинга не жаль отдать и забыть, чтобы стать счастливее. Эти деньги также по «коням» переправляются в камеру, где сидит Блиновская.

– Я сначала думал, что это фуфел какой-то беспонтовый, – признаётся Лёня Карась. – Но потом прошукал и вкурил. Я уже давно стремлюсь, но господа жулики меня пока не коронуют. Блиновская помогла мне сформулировать желание поскорее стать в законе и послать его во вселенную. Теперь я чувствую, что где-то уже пишется малява о моей коронации. За время тренингов, которые помогли мне понять мои желания, я спустил Блиновской по коням весь наш общак – около 11 миллионов, и ничуть об этом не желаю. А другие зэки, которые угрожают меня за это опустить, просто завидуют мне. Я советую им пойти на тренинг, чтобы и их желания начали сбываться.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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