“Не буду скромничать – я сильная женщина”: Юлианна Караулова о возможности быть разной и новом амплуа телеведущей

Юлианна Караулова на момент участия в «Фабрике звезд» не была одной из самых колоритных конкурсанток проекта. Однако ее карьера резко пошла в гору после того, как шоу завершилось. Сначала Караулова пела в составе коллектива 5sta Family, затем стала выступать сольно. Сейчас знаменитость продолжает радовать поклонников своим творчеством и открывает новые грани своих талантов.

О новом амплуа телеведущей

16 лет Дмитрий Дибров был бессменным ведущим передачи «Кто хочет стать миллионером» на Первом канале. В минувшие выходные состоялась премьера очередного сезона интеллектуальной викторины. Зрители увидели вместо Диброва Караулову. Именно она стала ведущей проекта.

Юлианна не скрывает, что для нее волнительно погружаться в новое амплуа. Отчасти она готова к критике, к сравнениям с экс-ведущим. Тем не менее, звезда выразила готовность прислушиваться к конструктивной обратной связи и развиваться от выпуска к выпуску.

Кстати, в новом сезоне проекта участниками являются не знаменитости, а обычные люди. Сама Юлианна дважды была в кресле гостя, когда передачу вел Дибров. Один раз с Ильей Авербухом она выиграла 200 тысяч рублей, а второй раз, с Тимуром Соловьевым — 3 миллиона рублей (максимальный приз).

О работе на “Ютуб”-канале «Начало»

Караулова покинула ютуб-канал «Начало», где брала интервью у знаменитостей для того, чтобы стать ведущей передачи «Кто хочет стать миллионером». Певица рассказала о работе на канале «Начало». Поскольку там она была приглашенной ведущей, то у нее не было возможности раскрыть героев выпусков так, как бы лично ей этого хотелось. В распоряжении у Карауловой были заранее придуманные редакторами вопросы. Только их она имела право задавать гостям.

Исполнительница хита “Дикая пума” признается, что видела негативные отзывы под выпусками передач на канале «Начало». Но она была согласна с людьми, что в большинстве случаев вопросы действительно были неудачными. Но зрители не знали о том, что Караулова была ограничена в этом плане достаточно строгими рамками. Из-за этого ошибочно и делали вывод, что Юлианна является не самым лучшим интервьюером. Безусловно, такая ситуация не устраивала и огорчала звезду. По словам Карауловой, если бы это был ее канал, то она бы задавала более каверзные вопросы, чтобы лучше раскрыть гостей.

О возможности быть разной

Караулова призналась: не будет скромничать, а подтверждает, что является сильной женщиной. В то же время ей хотелось бы быть разной в обычной жизни. Чтобы в каких-то ситуациях «включить» инфантильную девочку, а в какие-то моменты взять инициативу в свои руки. Артистка признается, что привыкла все и всегда контролировать. Сейчас он борется с этим качеством.

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В шутку Караулова призналась, что почувствовала себя беспомощной девочкой недавно, когда зашла на сайт Госуслуг. Там ей нужно было заполнить список документов на недвижимость. После четвертой или пятой неудачной попытки у певицы появилось непреодолимое желание, чтобы кто-то другой сделал за нее эту работу.

О воспитании ребенка

В позапрошлом году Караулова впервые стала мамой – она родила сына Александра. Себя с мужем Андреем артистка не может назвать строгими родителями. Звезда пояснила: малыш еще очень маленький, поэтому проявлять излишнюю строгость нет необходимости.

Караулова призналась, что ей не импонирует такой подход в воспитании, который предполагает исключение из лексикона родителей слово «нельзя». Артистка считает, что в семье должны быть правила. Например, Караулова ввела ограничение на просмотр мультфильмов. Сыну разрешается смотреть мультики не более пяти минут и раз в неделю. В то же время иногда бывают поблажки. Например, недавно в гости к певице приехали друзья с детьми постарше. Караулова разрешила сыну присоединиться к просмотру мультиков с другими детьми.

О приобретении недвижимости

Одно время в прессе обсуждалась новость о том, что певица приобрела отдельную квартиру для своего маленького сына, едва он только появился на свет. Караулова подтвердила, что так оно и есть. На данный момент это инвестиция. Певица пояснила, что и она, и муж получили солидные гонорары. Чтобы инфляция не «съела» все сбережения, было решено приобрести недвижимость. Караулова считает, что когда ее сын вырастет, то благодаря собственному жилью он будет иметь возможность безболезненно сепарироваться от родителей.