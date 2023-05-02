Легинсы, корсет и массивные лоферы: стильные образы для изменчивой весенней погоды

Весной, когда на улице еще не слишком жарко, но уже не холодно, бывает довольно сложно подобрать наиболее подходящий наряд, чтобы он выглядел стильно и эффектно, но при этом можно было одеться по погоде в 2023 году.

К счастью, есть несколько хороших стилистических приемов, с помощью которых можно легко создать красивый и модный образ и чувствовать себя максимально комфортно даже при перепаде температур в межсезонье.

Вот несколько хороших идей создания красивого и стильного наряда, в котором можно чувствовать себя максимально комфортно.

Пиджак оверсайз, мини-юбка и сапоги

Пиджак оверсайз помогает украсить практически любой наряд, а благодаря красивому контрасту в сочетании с мини-юбкой выглядит особенно красиво.

Если на улице еще довольно прохладно, то стоит дополнительно надеть колготы и пару высоких сапог.

Платье средней длины с длинными рукавами и высокие сапоги

Независимо от того, выбираете вы ковбойские сапоги или же более элегантную альтернативу длиной выше колена, такая обувь может практически мгновенно превратить любое платье, включая также летние модели, в весенние или же осенние наряды.

Черные или коричневые модели обуви станут отличным решением на весну.

Легкая водолазка, брюки и жилет (главное фото)

Можно красиво сочетать тонкую водолазку вместе со свободными брюками, чтобы создать отличный наряд на каждый день.

Если ищете для себя что-то в офисном стиле, то стоит надеть сверху пиджак на пуговицах для создания более повседневного образа.

Двойной деним

Это просто роскошная комбинация, которая все еще остается самым настоящим фаворитом моды. Кроме того, можно легко сочетать свои любимые джинсы вместе с джинсовой курткой.

Придать образу индивидуальность можно при помощи аксессуаров на выбор, таких как многослойные ожерелья, резинка для волос и даже стильный шарфик.

Спортивный костюм и блейзер

Спортивные костюмы определенно стали одной из самых популярных вещей в нашем гардеробе. Несмотря на то что они просто идеально подходят для отдыха, также можно сделать образ более элегантным.

Нейтральные тона помогают сделать непринужденный образ более элегантным и продуманным, а структурированный жакет или кожаный блейзер помогут дополнить его.

Что же касается обуви, классические кроссовки являются более простым и повседневным выбором. Также можно надеть стильные и оригинальные ботинки. Это сделает образ восхитительным.

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Платье-свитер

Платье-свитер является отличным решением для создания красивого образа на переходной период. Такой наряд хорош тем, что нет ощущения тяжести и громоздкости.

Дополнить наряд можно при помощи ботильонов или кроссовок, которые подойдут для повседневной носки. Для официального мероприятия подойдут туфли на каблуках.

Кожаная куртка, укороченный топ и джинсы

Укороченные топы можно носить не только летом. На самом деле модели с длинными рукавами и джинсы с высокой талией помогут чувствовать себя комфортно даже прохладными весенними днями.

Чтобы добавить еще больше комфорта, стоит надеть кардиган или же кожаную куртку.

Костюм оверсайз, футболка и шляпа

В этом году пользуются популярностью достаточно мешковатые костюмы. Это гарантирует то, что всегда можете выглядеть просто превосходно.

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Если темные или нейтральные тона кажутся слишком скучными, то стоит выбрать наряды драгоценных оттенков, неоновые тона или же роскошные принты.

Длинное пальто, кожаные брюки и эффектная обувь

Весной отличным решением станет кожаная куртка. Носить ее можно вместе с кожаными брюками в стиле 90-х.

Они помогут дополнить базовый образ и сделать даже самый простой полностью черный ансамбль намного интереснее.

Базовые вещи, тренч и кроссовки

Тренч является вневременным нарядом, поэтому он хорошо подойдет для межсезонья.

Это универсальный вариант, который хорошо сочетается как с повседневными, так и с формальными вещами.

Легинсы, корсет и массивные лоферы

Когда на улице становится теплее, то очень хочется надеть свою любимую удобную одежду, включая также легинсы.

Хорошо сочетается такой базовый низ вместе с корсетом, курткой и элегантными лоферами.

Юбка миди, блейзер и сапоги с напуском

Юбка миди является актуальной в течение всего года, именно поэтому это хорошее решение для создания модного образа. Можно сочетать этот наряд с сапогами с напуском и блейзером.

Футболка, комбинезон и туфли-оксфорды

Комбинезон является идеальным нарядом для девушек. Можно сочетать его вместе с футболкой с длинными рукавами, легким свитером и модными туфлями.