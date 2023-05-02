Летом спортивный костюм останется в моде, но только в стиле шик: как его вписать в образ

В последнее время на улице можно увидеть все больше девушек, которые делают выбор в пользу комфорта спортивных костюмов. Эта одежда набирает популярность во всем мире благодаря своей практичности и удобству. Как же стильно носить спортивный костюм в этом сезоне? Вот самые актуальные идеи для лета-2023.

Это уже давно не только одежда для спорта

Эта статья не о строго спортивных костюмах, в которых можно только бегать или ходить в спортзал. Сегодня существуют модели в разных стилях, спрос на которые только растет с течением времени года. Ожидается, что летом-2023 мы также увидим много девушек в таких современных нарядах.

В весенне-летний сезон-2023 спортивные комплекты можно смело использовать не только как удобную одежду для прогулок по дому, но и для создания элегантных образов для шопинга, встречи с друзьями, прогулки с собакой. Удобные костюмы подходят для всех тех мероприятий, где уместен неформальный, повседневный и спортивный стиль.

Самые актуальные модели и цвета

Несмотря на то что широкие брюки снова в моде, в летних спортивных костюмах свободного покроя штанина сужается по мере того, как она спускается по ноге. Обычно штаны заканчиваются резинкой или манжетами внизу. Этот вид спортивного костюма раньше носили только на занятиях спортом, но со временем он стал приобретать черты классических моделей.

Что касается цветов, самый важный совет — как можно больше избегать черного этим летом и выбирать типичные для сезона яркие или светлые костюмы. Самые модные модели представлены в различных цветах, наиболее популярными из которых являются бежевый, белый, зеленый, серый, желтый, синий, фиолетовый, оранжевый и неоновый. Выберите вариант на свой вкус и наслаждайтесь комфортом.

С чем сочетать спортивный костюм

Идей, как и с чем носить модные спортивные костюмы, очень много. По сути, их можно надевать круглый год: на холодное время года предлагаются модели потеплее и потолще, а для жаркого лета — более тонкие и дышащие варианты. Модные спортивные штаны являются выгодным вложением средств, поскольку носить их можно в любой сезон.

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

В зависимости от случая, вы можете выбрать дизайн и модели в различных вариантах. Например, этим летом будут особенно актуальны спортивные костюмы скинни – это универсальная одежда, как и женские брюки, которые подходят практически под любой образ. Также такой вариант брюк вполне может стать базовым, ведь носить их можно с чем угодно в гардеробе.

Для прохладных летних вечеров к спортивному костюму можно подобрать толстовку с капюшоном и даже вязаный свитер, который может быть облегающим или оверсайз. В теплое время года благоприятствует легкий верх в виде кроп-топов или футболок. На стройных девушках лучше будет смотреться блуза с коротким рукавом. Смелые модницы могут дополнить костюм спортивным бюстгальтером, надев поверх него свитшот.

Сочетание костюма с верхней одеждой и обувью

Кроме того, вы можете подобрать себе теплую одежду, если погода не радует. Это может быть кожаная или джинсовая куртка, бомбер, тренч, пальто, пуховик, удлиненный блейзер или классический жакет. Все это поможет завершить модный образ со спортивным костюмом. Вы будете выглядеть оригинально и стильно и при этом по сезону, не отказывая себе в комфорте.

Что касается подбора обуви под спортивный костюм, то выбор давно уже не ограничивается только кроссовками. Сейчас выбор обуви, которая подходит к спортивным костюмам, очень широк. Для холодного осенне-зимнего сезона выбирайте грубые сапоги или ботильоны. А весной и летом спортивный костюм можно носить с босоножками (с каблуком или без), шлепанцами и даже с классическими туфлями-лодочками. Это не шутка, такой образ будет актуальным и суперстильным.