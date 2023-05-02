 

Шендеровича назвали «русским фашистом» и отказались зарегистрировать на рейс в аэропорту Хайфы

02.05.2023, 11:33, Разное
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Писатель Виктор Шендерович столкнулся с дискриминацией в аэропорту Хайфы – его узнала сотрудница авиакомпании и отказалась регистрировать на рейс в Москву.

Она сначала ссылалась на технические неполадки, но затем назвала публициста «русским фашистом». О ситуации рассказал сам Шендерович в социальной сети. По его словам, он препирался с девушкой около 40 минут, прежде чем смог добиться вызова её начальства.

– Негромно объявила, что в Израиле такие, как я, не нужны, поэтому на рейс до Москвы она меня не посадит. А когда я поинтересовался, какие же это «такие», прямым текстом сказала: русские фашисты. Интересно, не правда ли? – сообщил писатель.

Спустя час в ситуации разобрались, Шендеровичу принесли извинения и зарегистрировали его на следующий рейс через два часа. В результате он опоздал на лекцию общества «Память», куда его пригласил старый приятель Александр Белов (Поткин). Более того, проблемы продолжились и при возвращении: в аэропорту Домодедово неизвестные люди выкрикивали в адрес Шендеровича антисемитские оскорбления, утверждали, что «в России такие, как он, не нужны», пытались не допустить его в зону вылета.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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