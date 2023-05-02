 

Собянин пригласил горожан познакомиться с уникальными восстановленными памятниками архитектуры

02.05.2023, 11:25, Новости дня
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Ежегодно в программу Дней исторического наследия включают примеры ярких работ. Им посвящен цикл мероприятий “Реставрация наследия”, рассказал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник уточнил, что в этом году москвичи и гости столицы могут побывать в более чем 50 памятниках архитектуры. У горожан есть возможность посетить главный дом усадьбы Сумарокова, особняк Новиковых – Свешниковой, усадьбу Муравьевых-Апостолов, главный дом усадьбы Васильчиковых и другие памятники истории и архитектуры.

Насладиться видами Москвы можно с колокольни Высоко-Петровского монастыря. Ее отреставрировали в 2018 году.

Также экскурсии пройдут в здании Театра на Бронной, Литературном институте, на Хлебозаводе №5. Записаться можно на портале “Узнай Москву”.

Московская программа реставрации объектов культурного наследия – одна из крупнейших в мире. За 12 лет отремонтировано более двух тысяч памятников архитектуры. Количество объектов в неудовлетворительном состоянии сократилось в 7,4 раза – с 1325 до 180.

В 2022 году привели в порядок 15 жилых домов, которые являются памятниками архитектуры. Для проведения работ город выделил специальные субсидии.


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