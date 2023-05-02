За 12 лет в Москве открыли 109 станций метро и МЦК – Собянин

Собянин напомнил, что в Москве реализуется программа реновации, развивается система метрополитена, реконструируются бывшие промышленные зона. Город обновляет здания поликлиник, школ и детских садов, написал мэр в своем телеграм-канале.

По словам Собянина, за последние 12 лет в столице ввели в эксплуатацию 109 станций метро и Московского центрального кольца (МЦК).

“Реализован крупнейший проект метростроения — Большая кольцевая линия, построено свыше 1200 км дорог”, – уточнил градоначальник.

Возведено более 120 миллионов квадратных метров недвижимости, включая 51 миллион квадратных метров жилья.

Построено 907 объектов социальной инфраструктуры, в том числе 132 больничных корпуса и поликлиники, 374 детских сада, 158 школ, 179 спортивных сооружений и 64 объекта культуры.

За последние годы в Москве реконструировали и построили стадионы “Лужники”, “ЦСКА”, “Динамо” и “Спартак”. Украшением города стали обновленные театры “Геликон-опера” и “Табакерка”.

Ранее Собянин сообщил, что первая очередь Троицкой линии метро откроется в 2024 году. Ветка протянется через юго-запад столицы и придет в Новую Москву. Длина линии составит 40 километров.