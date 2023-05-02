Цвет наци

Исследователи о сторонниках ультраправой идеологии по обе стороны линии соприкосновения. Разговор с историком Николаем Митрохиным.

18+. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ БОРУХОВИЧ (ТУМАКОВОЙ) ИРИНОЙ ГРИГОРЬЕВНОЙ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА БОРУХОВИЧ (ТУМАКОВОЙ) ИРИНЫ ГРИГОРЬЕВНЫ.

СПРАВКА

Николай МИТРОХИН — историк, занимающийся политической и экономической историей позднего СССР, социолог, публицист, исследователь этнических и религиозных проблем в странах бывшего СССР. Кандидат исторических наук. Автор монографий «Русская партия: движение русских националистов в СССР 1953‒1985» (2003), «Русская православная церковь: современное состояние и актуальные проблемы» (2004), «Очерки советской экономической политики в 1965‒1989 годах» (2023) и многочисленных публикаций.

«Кто-то бил, кто-то ножами резал, кто-то стрелял»

— Россия, как известно, второй год «борется с нацистами» в Украине. У нас самих в начале нулевых были вполне реальные неонацисты. Помните — убийство таджикской девочки, убийство вьетнамского студента, Петербург как «коричневая столица» и так далее? А что представляют собой сегодняшние ультраправые в России?

— Российские ультраправые разные, у них разные отношения со свастикой. Это и скинхеды, и многие казаки, и православные радикалы, и наследники «белой гвардии» вроде известного Гиркина, и монархисты, и различные «мужские» движения, настаивающие на сохранении архаичной «мужественности» и права бить жен, и проповедники ненависти в отношении тех или иных этнических или религиозных групп.

Если мы говорим о нацистах, то это довольно специфическая среда, для которой характерно прежде всего «уважительное» отношение к идеям и символике Третьего рейха, ярое поклонение расистским идеям, специфический жаргон и символика. Часто используются определенные руны и, конечно, разные варианты свастики — не обязательно «классический», поскольку это демаскирует их перед публикой, но что-то похожее, что считывается «своими» и непонятно прочим. Это не значит, что нацисты отделены жестким барьером от остальной ультраправой среды. Известны довольно многочисленные наци-скинхеды, наци-казаки и прочие наци-радикалы.

Современные российские нацисты — это люди, еще подростками, как правило, начавшие нападать на улицах на прохожих, которые, как им кажется, относятся к другой расе.

Я специально делаю тут оговорку, потому что немалая доля тех, на кого они нападали, были или урожденными гражданами России, или вовсе этническими русскими, но их лица не понравились скинхедам. Кто-то бил, кто-то ножами резал, кто-то стрелял. Это длилось с середины нулевых примерно до середины десятых, когда их в целом разгромили. Кто-то остался, и отдельные инциденты случаются. Например, в 2018-м в Чите судили 45-летнего уже человека за десять убийств торговцев овощами и цыган. Однако из тех, кто начинал в бандах скинхедов, в тюрьмы посажено было незначительное количество. Движение было массовым, порядка 50 тысяч человек, а осудили из них, может быть, тысячу.

— Если вспоминать громкие дела, то я, кажется, по пальцам могу пересчитать тех, кого осудили в 2010-е: Бобров-Шульц (см. сноску 1), Боровиков (см. сноску 2), Воеводин (см. сноску 3), группировка БОРН (см. сноску 4)…

— Нет-нет, была масса дел, как и более громких, вроде дела БОРН или НСО «Север» (см. сноску 5), так и гораздо менее громких. Если отслеживать их все вместе, то посадили примерно тысячу человек. Была масса групповых процессов, когда сажали по 7‒10 человек, как какой-нибудь «Линкольн-88» (см. сноску 6), по которому в Петербурге село больше десятка человек. Было много одиночек. Были парочки маньяков, убивших по 10‒12 человек, они нападали с ножами на каких-то полустанках, возле электричек, крупная пресса о них и не писала. И один из факторов — многие из этих людей уже вышли на свободу, отсидев свои 8‒12 лет.

Другой фактор — большая часть членов тех банд так и остались безнаказанными. Со временем и под давлением со стороны государства они отошли от уличного насилия, но взгляды свои сохранили. Некоторые из этих людей еще в середине 2000-х под угрозой уголовного преследования начали эмигрировать в Украину.

— Почему именно в Украину?

— Потому что в Украине была своя сеть неонацистских организаций, и они имели политическую поддержку, например, со стороны партии «Свобода», которая в начале 2010-х избиралась в Верховную Раду. «В девичестве» это была Социал-национальная партия Украины. И до сих пор связанные с ней молодежные организации могут использовать нацистскую руническую символику. Уехав в Украину, эти парни могли через какие-то контакты получить подложные документы. Самый известный случай — Алексей Коршунов из БОРНа.

— Подорвался на гранате, вроде как на собственной.

— Точно эту историю никто так и не исследовал. То ли подорвался, то ли у него взорвалась граната сама по себе — в Запорожье, где он уже некоторое время жил, во время пробежки на стадионе. Есть версия, что он взорвал гранату, когда его пытались задержать. Не знаю, как было на самом деле.

Этот бывший прапорщик ФСБ участвовал не просто в уличном насилии, а в осознанной праворадикальной террористической деятельности с убийствами, с огнестрельным оружием и прочим.

Паспорт, который нашли после его гибели, был выдан в Николаеве, и я понимаю, почему именно там: в этом городе была огромная неонацистская среда. Я был в Николаеве в 2016 году, и весь центр города был расписан нацистской символикой. Ничего подобного по масштабам я больше нигде в Украине не видел. И эта организация принимала очень активное участие в противостоянии с пророссийскими группировками в 2014 году. Во многом благодаря ей «русская весна» в Николаеве ограничилась скромными масштабами, захвата власти там не произошло.

«Украинские неонацисты — это в значительной мере русскоязычные подростки»

— Я запуталась в нацистах. Город Николаев — это украинские нацисты или приехавшие из РФ русские нацисты? Кто кому противостоял?

— На самом деле, принципиальной идеологической разницы между ними нет, и те и другие — сторонники «возрождения белой расы». Для русских неонацистов их русский патриотизм вторичен по отношению к интересам белой расы.

Украинские неонацисты — это в значительной мере русскоязычные подростки. После 2014‒2015 годов они начали использовать украинский язык, но до этого они все говорили по-русски. Это неонацисты с ориентацией на украинское государство. Как мне рассказывали во время моих интервью в Запорожье и Николаеве в 2016 году, до 2014-го местные неонацисты — и пророссийские, и проукраинские — тусовались вместе. Буквально на одних и тех же площадках в центре города. Многие переходили из одного лагеря в другой. И уж точно все друг друга знали. А потом многие из них поехали в Донбасс воевать друг с другом по разные линии соприкосновения.

— Получается, когда президент Путин говорит, что в Украине уйма нацистов, это правда?

— Вопрос в том, что подразумевает под этим Путин. Он инструментально использует отдельные элементы реальности для построения неких своих конструкций. Когда он говорит, что правительство Зеленского — неонацисты, это неправда. Но неонацисты в Украине есть, некоторое политическое влияние у них тоже есть. При этом говорить, что их влияние определяющее, это неправда.

— Как бы вы это влияние выразили в цифрах? «Свобода», о которой вы говорите, на парламентских выборах 2019 года получила чуть больше 2% голосов и не смогла пройти в Раду.

— Здесь надо говорить о разнице между парламентской демократией и политической реальностью. Набирают они мало, но они имеют влияние на истеблишмент.

— А как? За счет чего?

— За счет четырех факторов. Первый: их как «настоящих патриотов» охотно включают в свои ряды или используют в предвыборной борьбе крупные правые партии. Достаточно вспомнить о карьере одного из сооснователей Социал-национальной партии Андрея Парубия, который, пройдя ряд партий в качестве соратника Порошенко, занял пост председателя Верховной Рады. При этом надо сказать, что как раз он в последние 10‒15 лет своей политической карьеры ничего открыто «нацистского» не демонстрировал.

Во-вторых, в 2014 году неонацисты в Украине оказались одной из немногих политических сил или общественных групп, которые однозначно готовы были к вооруженному противостоянию с россиянами.

Третье: они в любой момент могут устроить шумные митинги у дверей президентской администрации. Например, и в 2014 году, и в 2015-м, и после избрания Зеленского праворадикальные группы собирали довольно крупные митинги в Киеве с различными требованиями: дать оружие, позаботиться о раненых и ветеранах и так далее. Это единственная сила, которая могла вывести на улицы искренних активистов, готовых ломать и крушить. В остальном в Украине в этот период было относительно спокойно.

— Спокойно было? В Украине? А майданы?

— Майдан — это событие, которое происходит раз в сколько-то лет, а я говорю о регулярных митингах, которые властную и политическую систему всегда довольно сильно напрягают, потому что непонятно, чем это кончится. Например, на одном из митингов 31 августа 2015 года, устроенных «Свободой», они швырнули гранату в полицейских, которые пытались их сдерживать. Четыре человека погибли.

Четвертый фактор — культурный. Условно говоря, их как «идейных патриотов» Украины поддерживает некий слой культурно-образовательного истеблишмента. Коллега, украинский историк, рассказывал мне, что у него в отделе работал один из идеологов «Азова» (см. сноску 7) (признан террористической организацией и запрещен в РФ — И. Т.) и что неправильно называть их нацистами, потому что они на самом деле историки украинского козачества. Напомню, что «казачество» — это в Украине всегда российское, а украинское — «козачество». Первая работа этих «историков козачества» была — «Древние символы Солнца Киевской Руси». То есть, проще говоря, об использовании свастик.

— Когда случилась «русская весна», на стороне РФ выступали люди, у которых в соцсетях были и свастика, и всякие «симпатичные» лозунги…

— Это другие нацисты, ориентированные на Россию.

— А разница между ними какая?

— Принципиальная, с моей точки зрения.

Неонацисты, живущие в РФ и при этом поддерживающие государство, это в основном люди, служившие в российской армии. Проукраинские российские неонацисты — это в основном подростки или молодые люди, которые службы в армии всячески избегали.

За некоторым исключением, вроде Коршунова, основная их масса настроена антигосударственно. А служба в российской армии очень переформатирует мозги, после нее неонацисты «антигосударственные» становятся «государственными». Достаточно посмотреть на того же Алексея Мильчакова (см. сноска 8): он был типичным наци-подростком даже с более сильным садистским элементом.

— Живодер, любил в соцсетях публиковать отрезанные головы собак.

— А потом пошел служить в псковскую парашютно-десантную дивизию — и стал вполне себе системным «государственным» ультранационалистом. Но если говорить о пророссийских неонацистах в Украине, там были самые разные люди, от бывших солдат советского и российского спецназа — до совсем молодых людей, никогда в армии не служивших. Последние при этом часто происходили из семей советских военных.

«Много адреналина, много агрессии, серьезные навыки боевых единоборств»

— Российское государство боролось с нацистами внутри страны только в 2010-х? Или сейчас тоже борется?

— С антигосударственными нацистами борьба продолжается, вспомним последнее дело Тесака (см. сноску 9). А вот таких «послеармейских» радикалов, как Мильчаков, российское государство довольно активно интегрирует либо в правоохранительные органы, в полиции таких обычно довольно много, либо в состав так называемых казаческих формирований, преимущественно — реестровых, то есть таких, которые финансируются государством.

Есть, например, «наци-казаки». Они, в частности, были существенной частью отряда Гиркина при захвате Славянска в 2014 году. Вот это — «казаки» с татуировками-свастиками. Я нашел их фотографии до вторжения, они там сняты в футболках «Я — русский», популярных у русских радикальных националистов. Это бывшие сотрудники милиции или бойцы спецназа.

— А среди действующих сотрудников полиции и военных таких много?

— В принципе подобного рода идеология достаточно распространена, например, в частях спецназа. Если посмотреть на сайты, торгующие всяким «мерчем» с символикой и шевронами для российских спецназовцев, то, помимо чисто милитаристских вещей, эмблем с летучими мышами и парашютами, там обнаружится и праворадикальная символика, коловраты и прочие чисто нацистские вещи. Вам ведь знакомо имя Дмитрия Уткина, он же Вагнер? О нем были публикации: он подписывается рунами, сделал себе наколки по образцу офицеров СС.

— Что здесь первично? Они сначала забивают себе голову этой нацистской дурью, а потом идут в армию, или попадают в армию и там съезжают с катушек?

— Думаю, есть оба фактора. Из кого формируется спецназ? Из сильных, грубых, туповатых подростков, у которых много адреналина, много агрессии и есть серьезные навыки боевых единоборств.

— А мозгов мало.

— Я не буду давать подобных определений, но такое у них специфическое видение мира. В основном, хотя не исключительно, это люди из провинции, из маленьких городов или из рабочих семей в больших городах, которые социализируются через секции рукопашного боя.

Секции рукопашного боя, военно-спортивные клубы, даже обычные боксерские секции — часто один из форматов деятельности русских националистов и нацистов, первичная социализация идет через них, идеология может быть оттуда.

Или — наоборот: мальчик, зараженный нацистской идеологией, вычитал что-то в интернете или наслушался друзей в школе, они вместе ходили «бить таджиков», потом поняли, что сил недостаточно, надо пойти заняться спортом. Приходят они потом в армию, а там полно инструкторов по рукопашному бою, которые стоят на твердых нацистских позициях. Например, известное РНЕ (запрещена в Рф, см. сноску 10) Баркашова. Баркашов кем был изначально? Инструктором по карате в воздушно-десантных войсках. Или такой Дмитрий Ненароков: он одновременно был священником РПЦ, лидером неонацистской организации в формате РНЕ и инструктором по ножевому бою в Академии погранвойск.

— Получается, разница между неонацистами в РФ и в Украине в том, что у нас они на одной стороне с государством, а украинские против государства?

— Нет, не так. До 2014 года и там, и там были и те нацисты, что связаны со своим государством, и те, что симпатизировали другому. После 2014-го пророссийские нацисты из Украины сбежали, условно в «ДНР», а на подконтрольных Киеву территориях они как организованные структуры практически исчезли.

В России, несмотря на жесткий прессинг, сохраняется та часть, которая против государства. В основном это молодежные группировки, но если они вырастут и сохранят убеждения, то превратятся в террористические. В Украине проукраинские нацисты все, в общем и целом, сейчас поддерживают государство, хотя и имеют к нему много разных претензий.

— А государство в Украине их поддерживает?

— Иногда — да. Оно не поощряет их как политическое движение, но поддерживает другими способами, когда видит пользу от агрессивных «патриотов», энергию которых можно направить в нужное русло. Например, для подавления пророссийской активности, которая формально не нарушает украинское законодательство. Петр Порошенко, будучи президентом Украины, встречался с Евгеном Карасем, главой неонацистской группировки «С14» на приеме, устроенном в честь получения Томоса, потому что неонацистские группировки в разных городах были главной уличной ударной силой в борьбе с УПЦ МП.

— В РФ такие встречи возможны?

— Путин тоже с подобного рода деятелями встречался, но с менее известными. Есть такая неонацистская группировка «Город», из тех, что создавались для борьбы с либералами на улицах. Встречи Путина с ее руководителями происходили на Селигере, но не получили внимания СМИ, хотя мне попадались фото в Сети. Это один из примеров того, что прирученные русские националисты и неонацисты могут встречаться с Путиным и другими российскими деятелями под знаком «молодежной политики». То есть можно сказать, что формат взаимодействия государства с неонацистами одинаковый в Украине и в России.

«Это такая мутирующая идеология ненависти»

— Я вынуждена вспомнить популярный аргумент: как же это возможно, если Зеленский — еврей, Порошенко — еврей наполовину? Как может еврей поддерживать нацистов? Собственно, и Путин ведь не был замечен в антисемитизме.

— Сейчас есть масса лидеров неонацистских группировок — этнических евреев или полуевреев, азербайджанцев, кого угодно. Есть относительно недавний американский фильм про лидера одной из неонацистских группировок в Штатах — вполне себе галахического еврея.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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