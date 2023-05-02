Лучший способ сменить имидж без радикального подхода: как подобрать себе накладную челку – тренд этого лета

Бьюти-индустрия шагнула вперед и помогла решить множественные проблемы, связанные с усовершенствованием внешности. Никого не удивляют накладные и и наращенные волосы, которые мгновенно добавляют длины и объема. Не осталась за бортом и челка, которая является трендом 2023 года. Сегодня можно воспользоваться накладной, чтобы кардинально изменить и сделать более привлекательным свой образ. О критериях выбора этого оригинального элемента прически пойдет речь в данной статье.

Обратите внимание на наглядные примеры

Сегодня многие знаменитости используют накладную челку для того, чтобы изменить свою прическу для отдельного выхода. Возможно, вы даже не подозреваете о том, что такое возможно и удивляетесь такой трансформации.

Пришло время обратить внимание на тех известных людей, внешность которых вам импонирует и определиться с собственным выбором. Какой челка должна быть длины, какой формы, структуры и пр. Все эти параметры вы должны проработать, чтобы определить, какая именно нужна вам.

Учитывайте свой тип и структуру волос

Обязательно учитывайте данные параметры при выборе челки, чтобы в концепции вашей прически она смотрелась максимально органично. Если ваши волосы от природы волнистые, рассмотрите именно такой вариант, прямые также есть в ассортименте, и с этим не будет проблем. Не исключено, что вы не любите кудрявых челок и предпочитаете комбинировать кудрявую шевелюру с прямой челкой или наоборот. То есть вы должны определиться со структурой, чтобы выбрать самую подходящую и импонирующую вам форму. Учитывайте длину, поскольку, например, челка-шторка может быть несколько длинноватой для вас, а после стрижки она потеряет свою форму. Предусмотрите все нюансы, чтобы не выбросить деньги на ветер.

Проанализируйте все предложения

При выборе накладной челки рассмотрите все предложенные варианты и не торопитесь в покупкой. Не исключено, что вы соблазнитесь на более дешевый вариант. Не стоит этого делать, поскольку очень быстро можно пожалеть о неправильном выборе. В основном дешево продаются челки на клипсах не из натуральных, а из искусственных волос.

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А это означает, что такой элемент прически вы не сможете завить. Высокие температуры в лучшем случае могут не создать нужные вам локоны, а в худшем испортить волосы (даже расплавить или по-другому лишить привлекательного вида). Поэтому ваш выбор должен быть осознанным, а варианты проверенными на сто процентов.

Постоянно носите челку

Старайтесь первые две недели вообще не выходить без челки (можно носить ее дома и снимать только перед сном). Так вы сможете окончательно убедиться в том, как она выглядит при разных условиях (высокая или низкая температура, уровень влажности воздуха и пр.) и насколько вам в ней комфортно. Будьте готовы к тому, что челка может натирать лоб, и от этого выражение вашего лица изменится, а это означает потерю привлекательного вида. В этом случае (если вы уже приобрели товар, а не просто его тестируете) стоит обратиться к своему стилисту и попросить его подкорректировать форму или прикрепить клипсу на другое место. Если нет такой возможности, используйте челку для одиночных выходов, чтобы не чувствовать себя дискомфортно.

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Проконсультируйтесь с людьми, которым доверяете

Конечно же, ваше мнение является приоритетным, и если вам нравится новый образ, никто не вправе вам запретить использовать накладную челку. Если же вы сомневаетесь и не можете окончательно определиться с покупкой, обратитесь за советом к специалисту (например, к своему стилисту в салоне). Также можно спросить совета у близких людей, мнение которых является для вас приоритетным. Можно примерить несколько вариантов челки в специализированном магазине, чтобы выбрать лучший вариант, отправившись туда со своим «консультантом».

Экспериментируйте

Как уже было сказано, не стоит экономить деньги и покупать самый дешевый и некачественный товар. Отдайте предпочтение челке из натуральных волос, с которой вы сможете поэкспериментировать. У вас будет возможность ее завить или распрямить, подстричь и придать форму, которая вам импонирует. Если не решаетесь это сделать сами, обратитесь за помощью к мастеру, который легко придаст челке нужную длину и форму. Не бойтесь экспериментировать и ни в коем случае не расстраивайтесь, если приобретете не ту вещь, о которой мечтали. Всегда помните о том, что мода сегодня демократична, она допускает разные варианты причесок. Даже если вы сделаете длину слишком короткой, у вас получится модная стрижка, к которой вы привыкнете и со временем полюбите.

Вместо заключения

У вас есть замечательная возможность изменить свою внешность без радикального подхода. Непременно ею воспользуйтесь, но подойдите к выбору максимально ответственно и ни в коему случае не огорчайтесь. Это однозначно удачная покупка, ведь она дает возможность меняться и идти в ногу со временем. А поскольку челки сегодня в моде, вы можете радоваться своей креативности и умению находить самые оптимальные решения вопросов, связанных с усовершенствованием внешности без риска для себя.