Винтажный, тупой, “пуля”: модные разновидности боба на лето, адаптированные к жаре

Наступила весна, не за горами лето, и надо выбрать прическу, которая была бы красивой и практичной, адаптированной к теплой и жаркой погоде. Есть эффективное решение, и это прическа боб, которая отличается красотой, стильностью, привлекательностью и практичностью. Рассмотрите несколько разновидностей, которые находятся в тренде нынешнего сезона и выберите для себя лучшую модель прически.

Квадратный

Очень стильная прическа умеренной длины, невероятно красивая и практичная. У вас будет возможность комфортно пережить жаркие дни, поскольку стрижка добавляется легкости и движения, а также проста в укладке и использовании. Дополните ее челкой-шторкой или выберите свою форму, которая вам к лицу.

Удлиненный

Концепция стрижки предполагает длину на 2-3 сантиметра ниже подбородка. Это является преимуществом для тех, кто не готов полностью снимать длину и не считает практичными длинные прически. Удлиненный боб это не только красота, прическа является моделирующей, поскольку визуально делает форму максимально приближенной к идеальной овальной (отличный вариант для обладательниц круглых и квадратных лиц).

Скандинавский

Отличный вариант для тонких волос, поскольку прическа смотрится очень стильно и креативно и в то же время концепция не требует объема. Укладка производится очень быстро, достаточно просто помыть голову и высушить волосы удобным и привычным для себя способом.

Винтажный

Впервые эта модель прически появилась в шестидесятых годах прошлого века, но вам предлагается более современная версия. Она базируется на винтажной концепции, но с добавлением элементов французского стиля и особенностей прически принцессы Дианы. Очень красивая и практичная идея для волос разного типа и разных форм лица.

Тупой

Речь идет о бобе с ровным срезом, который является моделирующим и омолаживающим. Такая прическа универсальна, поскольку может использоваться для любого выхода и представительницами прекрасного пола разных возрастов. Тупой боб можно носить с такой же ровной челкой и срезом или без челки (с прямым или боковым пробором).

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Бобкэт

Это по сути короткое каре и элементы «цыганского шега». Речь идет об укороченной версии боба с челкой до бровей (желательно прямой), которая больше подходит для волнистых волос. Стрижка не структурированная, идеальная для обладательниц маленького лица. Визуально добавляет объема, является моделирующей.

Асимметрия

Очень стильная, креативная омолаживающая и моделирующая прическа, которая подойдет представительницам прекрасного пола всех возрастов. С одной стороны наблюдается удлинение к лицу, что придает форме оригинальности и помогает визуально представить круглое или квадратное лицо более утонченным.

“Пуля”

Эта прическа наверняка понравится тем, кто мечтает отрастить челку после неудачной стрижки (слишком короткая) или предпочитает именно такую форму. Короткая, нежная, женственная и эффектная прическа, которая отлично стилизуется, омолаживает и является актуальной для любых выходов.

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

С удлинением

Это любимое многими девушками каре с удлинением, которое отличается красивой устойчивой формой, визуально добавляет объема, моделирует форму лица и является максимально практичным. Такая прическа была и будет оставаться актуальной, поскольку представительницы прекрасного пола разных возрастов и с разными структурами волос всегда выглядят с ней максимально привлекательно (она практически всем идет).

Укороченный

Боб длиной до подбородка со слегка завитыми кончиками смотрится мило и женственно. Прическа не требует длительной укладки, она универсальна в плане выхода, возраста и типа волос.

Боб А-силуэта

Отличная версия для обладательниц густых волос. Концепция заключается в ровном срезе или с легким удлинением к лицу, без слоев, объем увеличивается к кончикам. Прическа омолаживающая и моделирующая.