 

Алкоголь и калории: Мифы, которые жители России должны знать

02.05.2023, 10:30, Разное
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Есть много жиров и углеводов перед выпивкой, чтобы оставаться трезвым. Это действительно работает. Ирина Андреева, терапевт и автор МедикФорума, говорит: “При здоровой основе перед выпивкой алкоголь будет дольше поступать в кровь”.

Полный желудок не помешает алкоголю всасываться.

Если человек пьет с помощью соломинки, то пьянеет быстрее, считают люди. На самом деле сама соломинка не влияет на уровень алкоголя в напитке. Все дело в скорости. Нужно просто быстрее пить через соломинку, потому быстрее человек и пьянеет.

Алкоголь замедляет пищеварение, а не помогает ему. Шнапс оказывает расслабляющее действие на мышцы, а значит, и на желудок.

Миф о том, что при смешивании напитков человек быстрее пьянеет, также является полной выдумкой. Важно количество, а не порядок употребления напитков.

Миф о том, что женщины хуже переносят алкоголь, тоже не соответствует действительности. Печень женщин расщепляет алкоголь медленнее, чем печень мужчин. Это связано с распределением жидкости в организме. У женщин меньше жидкости, чем у мужчин, и алкоголь распределяется по меньшему объему жидкости. Уровень алкоголя в крови в промилле у женщин выше, чем у мужчин, даже если они выпивают одинаковое количество алкоголя.

Алкоголь успокаивает нервы, облегчая процесс засыпания. После этого ситуация не столь благоприятна: алкоголь должен быть снова расщеплен организмом, что делает сон более беспокойным.


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