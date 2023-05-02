Мнение: Об унижении сверхдержавы… Кто отправил её корабль на ***?
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Вот правда, что-то глобальное случилось в мире, прежде непоколебимо стабильном. Тектонические сдвиги произошли всего за какой-то год с небольшим. И «сверхдержава» уже совсем не та. Похоже, #Украина основательно истощила её силы и ресурсы.
Приходится огребать и терпеть. Этому «Голиафу» теперь уже любой и всякий — Давид.
А то ли ещё будет…
Иранские партнёры рассказали.
Произошло это в Персидском заливе. Американский военный корабль, как бы патрулируя в международной акватории, подошёл «слишком близко» к территориальным водам Исламской республики Иран. На перехват был выслан катер КСИР. И дальше состоялся похожий на анекдот диалог, который начали люди с катера:
— Кто вы, обозначьте себя!
— Это американский военный корабль коалиции…
— Вы в Персидском заливе. Вы должны говорить на персидском языке. Говорите на фарси! Ты слышишь меня, «корабль коалиции»?
— Да мы слышали. Мы продолжим на канале 16.
(Переходят на фарси)
— Это военный корабль сил коалиции в международных водах. Мы обеспечиваем безопасность…
— Безопасность Персидского залива обеспечивается Исламской республикой Иран и соседними странами! Вы нам тут не нужны.
— Мы просто выполняем задачи в международных водах.
— С вами говорит военно-морской корабль КСИР. Вы движетесь в сторону территориальных вод Ирана. Немедленно измените курс, приняв влево! Иначе нам придётся противодействовать вам.
— ОК, ОК. Это военный корабль сил коалиции. Мы меняем курс. Мы просто решаем задачи безопасности.
— Не говорите о «безопасности», иначе это меня разозлит. Просто проваливайте.
— ОК, мы изменили курс.
Что ж, в отличие от мифа о «русском военном корабле», — кстати, за авторство этой фразы бьются уже чуть ли не полдюжины украинских воинов, в том числе побывавших в российском плену — тут, похоже, суровая правда жизни. Иран выложил запись инцидента: настоящий простор для знатоков английского и фарси.
Ну, допустим, американцы решили «не обострять». Но почему?
Что это случилось с прежде довольно бесцеремонной сверхдержавой?
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Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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