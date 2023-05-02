Мнение: Не смог даже Чубайс

Интересная запись из ФБ, некто Клеменс Штайн (псевдоним, похоже). В копилку “как мы дошли до жизни такой”:

“…Были накоплены резервы, для их накопления основательно сдерживался рост доходов населения и бизнеса. Фактически, два десятилетия правительство тормозило экономику. Цель была – войти в мировую глобальную экономику – купив части цепочек создания ценностей. Шли в два эшелона, первый: автомобилестрой. Тут всё практически воплотилось и цели были достигнуты. Тогда был запущен второй эшелон – высокотехнологичные производства. Чубайсу дали под это Роснанолавку. Никакого результата достигнуть не удалось. Просто не продавали. Ни дорого, ни дёшево, ни с условиями….никак. Всё это оправдывалось нацбезопасностью. Причём, Китаю продавали, а АБЧ нет. Потом пробовали покупать через Казахстан – нет. Твёрдое НЕТ. Даже АБЧ до сих пор не знает, это сговор ЦРУ и МИ-6 или сговор 7ки. Но проект завалился. Для вида и для общественности свели концы, купили несколько глупостей для прикрытия, типа завода аккумуляторного в Новосибирске, и дали золотой парашют пенсионеру Чубайсу. Зная АБЧ, я не сомневаюсь, что если он не смог….В общем, к 2014 стало ясно, что не будет РФ иметь доступ к технологиям. А Китай будет”.

Другими словами, автор утверждает, что Путин и Ко якобы хотели провернуть тот же трюк, который удался СССР в 30е годы прошлого века – заполучить практически на халяву самые современные (для того времени) не только станки, но и технологии у лопоухого Запада, за счет чего совершить реальный рывок в развитии. Как мы помним, в 1930е американцы привозили в СССР целые заводы (!) в разобранном виде, которые тут собирали, проектировали и строили для нас Магнитку, ЗИЛ, ДнепроГЭС и прочие “стройки коммунизма” (причем до сих пор никто не может объяснить, а чем, собственно, нищий СССР расплачивался за столь щедрые “подарки” – реальная тайна 20 века)…

И тут такой парадокс: уже в 21 веке Нью-Совок, построенный Путиным, как раз имел чем заплатить (во всяком случае, долларов в ЗВР одно время было, как у дурака махорки), готов был покупать “по-честному”… но ему ничего не продали. “Ни дорого, ни дешево, никак”. Заодно, кстати, раскрывается смысл престранной конторы под названием “Роснано”, которую иначе, пожалуй, понять было и невозможно. А тут – да, логика: сделали такую своеобразную “Фирму” для покупки ноу-хау по всему миру (отнюдь необязательно “нано-“), накачали ее деньгами, поставили во главе самого умного, цепкого и хваткого на весь б.СССР менеджера, которому можно было доверять – и… пшик. Дурацкое Роснано жило грешно и умерло смешно. Ничего не дали даже Чубайсу.

Почему не дали сейчас? А почему дали тогда? Черт его знает. У какого-нибудь Несмияна ответ, конечно, готов: мол, во главе СССР стоял сам рябой Коба и его подельники – великие эффективные менеджеры всех времен и народов, а во главе обрубка под названием РФ – гопники из питерских подворотен, которым джентльмены из Лондона и Парижа побрезговали доверять что-то сложнее зубочистки; на мой же беспристрастный взгляд, в обоих случаях, тогда и сейчас, во главе как совка, так и постсовка стояла самая низкопробная шпана, убийцы и уголовники, причем по человеческим качествам нынешние, пожалуй, даже как-то попрезентабельнее смотрятся, во всяком случае, людей живьем (до последнего времени) не ели. Почему ж рябого Кобу с его жуткой шоблой обиходили, а об нынешних вытерли ноги? Странное решение белых господ. Наверно, тогда Китая не было.