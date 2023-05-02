Вместо “расписаться в джинсах”: как выбрать неформальное платье для своей свадьбы

Классический наряд невесты — белое, длинное, пышное платье-«зефирка». Если же вам хочется отойти от традиций, то вы вполне можете отдать предпочтение неформальному как для свадьбы платью. Вдохновляемся эффектными вариантами.

Советы по выбору

При подборе наряда невесты следует учитывать несколько факторов. Первый: в какое время года будет проходить свадьба, какая приблизительно будет погода. Если ожидается прохлада, тогда выбирайте одежду из более плотных теплых материалов, а если тепло — то подойдут платья из легких вентилируемых тканей.

Второй фактор — это общий стиль свадьбы. Если у вас тематическое торжество, тогда убедитесь в том, что выбранная вами вещь вписывается в общую концепцию. Например, если у вас гангстерская свадьба, то будет более уместен лук моды времен НЭПА, двадцатых годов прошлого века, со струящимися платьями с заниженной талией.

Обувь выбирайте на свое усмотрение. Можно рассмотреть туфли или босоножки не на шпильках, а на низком каблуке или даже на небольшой танкетке.

А теперь рассматриваем подходящие для свадьбы разные варианты нарядов.

С рукавами-«фонариками»

Для создания романтичного и нежного образа рассмотрите платье с пышными рукавами-«фонариками». Длина — на ваше усмотрение. Если вы комфортно чувствуете себя в короткой одежде, то не отказывайте себе в удовольствии продемонстрировать стройные ножки.

Платье миди с разрезом

Знаете ли вы, что предстоящим летом в моде будет одежда зеленого цвета? Почему бы не подобрать себе платье подобного оттенка? Если есть желание, то можете рассмотреть изделия с цветочным принтом. В контексте свадьбы такой рисунок на одежде будет весьма уместен.

Если хочется создать женственный, элегантный и одновременно соблазнительный лук, то присмотритесь к платью миди длины с разрезом сбоку на подоле.

Кстати, разрез может находиться в том числе и спереди. Только учтите, что он не должен быть слишком глубоким.

В противном случае получится провокационный образ. Оптимальная глубина разреза — на несколько саниметров выше колен, как если бы вы надели мини-юбку.

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Кружевное платье А-силуэта

Беспроигрышный фасон платья — это изделие А-силуэта. Оно стройнит и делает фигуру более женственной. Присмотритесь к платью подобного фасона небесно-голубого цвета, с кружевом. У вас получится сказочный женственный образ. Дополните лук нюдовой обувью, чтобы создать иллюзию бесконечных ног.

Шелковое

Платье из шелка позволит создать изысканный, гламурный образ дорогой женщины. Но есть один нюанс. Фактура ткани такова, что облегает каждую складочку вашей фигуры. При наличии целлюлита учтите, что «апельсиновая корка» будет видна. Под такое платье желательно надевать утягивающее коррекционное белье, если есть определенные изъяны фигуры.

С открытыми плечами и асимметричным подолом

Если хотите подчеркнуть хрупкость и женственность, выбирайте платье с открытыми плечами. Обнаженные ключицы сделают ваш образ более соблазнительным, но не провокационным. Асимметричный подол сделает платье более современным и стильным. Можете рассмотреть вариант изделия с растительным принтом.

С завязками на шее

Топы с завязками на шее — тренд предстоящего лета, вернувшийся к нам вновь из девяностых годов. Почему бы не выбрать платье с таким верхом? Для летней жаркой погоды это будет идеальный вариант. Рассмотрите изделие миди длины, можно с асимметричным подолом, чтобы сзади платье было длиннее, чем спереди.

Сарафан на пуговицах

Если мы рассматриваем неформальные наряды невесты для свадьбы, тогда не можем обойти стороной летние сарафаны. Они тоже могут использоваться для торжества. Отдавайте предпочтение изделиям светлых пастельных оттенков. Можно рассмотреть белоснежный миди-сарафан в мелкие цветочки.