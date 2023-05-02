«Трампу ведь можно, чем я хуже?» – Янукович планирует принять участие в выборах президента Украины в 2024 году

Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на ближайших президентских выборах в 2024 году.

Как рассказал политик, он постоянно получает письма от украинцев с просьбой «вернуть святой 2013 год».

– Мне пишут простые люди: «Витя, приди, Украину нам верни». Я истинный украинец и готов биться с бесами, которые захватили Киев. Я буду участвовать в выборах. Трампу ведь можно, а чем я хуже? – заявил Янукович на пресс-конференции в Ростове-на-Дону.

ВЦИОМ оперативно провёл опрос совершеннолетних граждан Украины. Если бы выборы президента страны состоялись в ближайшее воскресенье, то каждый третий избиратель проголосовал бы за Януковича, тогда как Владимира Зеленского поддерживают меньше 5 процентов избирателей.

—