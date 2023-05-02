Строков, диетолог: Льняное масло уменьшает воспаление в организме

Льняное масло, которое получают из молотых и прессованных семян льна, веками использовалось как слабительное средство, а также для заживления ран. Масло льняного семени содержит ряд активных соединений, которые, как считается, обладают многими полезными свойствами, такими как: альфа-линоленовая кислота (ALA), омега-3 жирные кислоты, линолевая кислота (LA), жирная кислота омега-6, Омега-9 жирные кислоты, олеиновая кислота, лигнаны и гликозиды.

Диетолог Игорь Строков специально для МедикФорума говорит, что льняное масло имеет множество преимуществ. Среди них – уменьшение воспаления и профилактика сердечных заболеваний. Считается, что льняное масло обладает противовоспалительным действием, поскольку содержит жирную кислоту Омега-3 .Анализ нескольких исследований на людях показал, что льняное семя содержит соединения, способствующие снижению уровня С-реактивных белков (маркер воспаления) у некоторых участников исследования, страдающих ожирением.

Для понимания влияния льняного семени на общее воспаление требуются дополнительные исследования. Льняное масло также снижает два маркера воспаления – интерлейкин-6 и малондиальдегид, улучшает здоровья кишечника. Льняное семя обладает слабительными свойствами. В исследовании 50 пациентов, находящихся на гемодиализе, было обнаружено, что льняное масло, принимаемое ежедневно, облегчает запоры. В исследовании 75 пациентов с язвенным колитом (одна из форм IBD) льняное семя и льняное масло помогли снизить маркеры воспаления, тяжесть заболевания, кровяное давление и окружность талии.