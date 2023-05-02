 

К чему снится друг

02.05.2023, 6:40, Разное
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Многих из нас сновидения посещают практически каждую ночь. Оставляют они после себя либо приятные эмоции, либо ощущение полнейший растерянности. Как же трактуют сборники ту ситуацию, когда приснился друг?

По соннику Астромеридиана приснившийся счастливый друг предсказывает приятную встречу и радостные известия. Грустный же приятель предупредит о предстоящей болезни или заботах. Ссора с другом снится перед неудачей в достижении целей, финансовым провалом. А вот грезы об интимной близости свидетельствуют о размолвке со второй половинкой. Мертвый друг – в делах приуспеете, к вам придет успех, нужно лишь приложить силы. Ну а если приснился бывший друг – ждите получения долгожданной информации или примирения.

К чему же снится друг по соннику XXI века? Сборник утверждает, что все ситуации, в которых вы видели ночью своего приятеля, вскоре повторятся наяву. Смеяться вместе с другом – разлука, оказывать помощь – к получению ее. Мертвый друг снится к получению важных новостей. Обязательно запомните его слова – они помогут найти нужный путь.

Сонник Миллера утверждает, что болезнь друга или его грусть случится с ним и наяву. А вот друг в темных одеждах принесет болезнь уже сновидцу. Близкий человек, который стоит на возвышении – к успеху в делах.

Снится друг по трактовке сонника Цветкова к абсолютно разнообразным событиям. Умирающий друг наяву скоро женится, а если друг во сне оказался болен – к вам придут плохие новости. А вот подруга, согласно этому соннику, снится и вовсе к обману.

Ванга уверяла, что друг снится к скорой встрече с приятелем. А вот поцелуй с ним, наоборот, к расставанию.

Фрейд же на вопрос о том, к чему снится друг, отвечал по уже знакомой схеме. Сновицец якобы переживает из-за возможного появления соперника и потому очень ревнует.


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