Первомай во Франции прошёл под знаком протестов и погромов

Жители Франции воспользовались выходным днём и праздником труда, чтобы снова выйти на протест против пенсионной реформы, которую власти приняли уже две недели назад, пишет TF1. При этом в начале и в конце демонстраций произошли жёсткие столкновения полиции с погромщиками, 19 представителей парижской полиции ранены.

Коктейль Молотова взрывается среди полицейских. Двое из них объяты огнём. Их коллеги под градом камней пытаются их потушить. Двое полицейских поднимаются, и их эвакуируют. В Париже столкновения сил правопорядка и погромщиков сегодня были очень напряжёнными в начале и в конце протестов. Слезоточивый газ против булыжников и целого набора других снарядов. Наблюдательная миссия полиции свидетельствует:

ЖЕРОМ ДЮРАН, сенатор от Саоны-и-Луары, наблюдатель при национальной полиции: Они бросают самые разные предметы… Например, недавно это был молоток, и комиссар его получил только что.

Погромщики даже пытаются воспользоваться этим импровизированным танком, чтобы бросаться предметами из-за убежища. Но полиция им этого не позволяет.

Многие здания пострадали. В основном банки, но также некоторые магазины. Иногда погромщикам удаётся попасть внутрь. Например, в Лионе они ворвались и обнесли этот продуктовый магазин. Также были подожжены многие машины. В Нанте под протестующими большие клубы дыма. Это подожгли паркинг совета департамента.

Многие полицейские и жандармы были ранены, зачастую из-за того, что в них прилетели предметы. В столице 19 человек ранены, один из них получил сильные ожоги. Многие протестующие, но их имён мы не знаем, тоже пострадали. Всего силы правопорядка задержали 291 человека.

ВЕДУЩИЙ: Профсоюзы обещали лавину. Но так сказать нельзя, хотя шествия и были полны народу. 782 тысячи человек по всей Франции, по данным министерства внутренних дел. 2,3 миллиона протестующих, по данным профсоюзов. При этом закон о повышении пенсионного возраста был принят уже две недели назад. В чём была мотивация протестующих? Репортаж Гийома Бертрана, Морин Алибер и Мод Гатино.

Первое мая. Праздник труда, но протестующие пришли за другим.

ПРОТЕСТУЮЩАЯ: Пенсионная реформа, это для всех важно.

ДРУГАЯ ПРОТЕСТУЮЩАЯ: Это пенсионная реформа.

ПРОТЕСТУЮЩИЙ: Пенсионная реформа важнее всего, потому что в этот день мы говорим про труд. И вот, говоря про работу, мы говорим и про пенсии.

За закон голосовали две недели назад, но для этих протестующих бой ещё не проигран.

ПРОТЕСТУЮЩИЙ: Это не последнее средство, мы не сдадимся.

ДРУГОЙ ПРОТЕСТУЮЩИЙ: Мы хотим показать, что не согласны с правительством и президентом.

Те же намерения в Нанте. На улицах почти на 10 тысяч человек больше, чем во время предыдущих протестов 13 апреля. Некоторые воспользовались выходным. Во время прошлых протестов они не приходили, но сегодня они тут.

ПРОТЕСТУЮЩИЙ В НАНТЕ: Я сегодня на первомайской демонстрации впервые.

И почему?

ПРОТЕСТУЮЩИЙ В НАНТЕ: Потому что это слишком. Пусть нас не будет так уж много, но мы не сдадимся.

МОЛОДАЯ ПРОТЕСТУЮЩАЯ: Я хочу показать, что тоже не согласна. И затронуты не только пенсионеры, но и мы, более молодые, только позже.

В Тулузе протестующие тоже так отвечали, равно как и в Марселе, где власти сегодня насчитали вдвое больше людей на улицах, чем 13 апреля. Тенденция та же и в более мелких городах. Там большая активность людей с самого начала протестов, например, в Монбаре в департаменте Кот-д’Ор 5000 жителей, и 1500 протестуют сегодня.

ПРОТЕСТУЮЩИЙ В МОНБАРЕ: Сегодня утром вышли все. Это доказывает, что все против этого закона.



ДРУГОЙ ПРОТЕСТУЮЩИЙ В МОНБАРЕ: Мы ещё можем всё изменить на улицах, я считаю.

ПРОТЕСТУЮЩАЯ В МОНБАРЕ: Так не только в Монбаре, это и во всех крупных городах.

Вернёмся в столицу, где профсоюзы показывают всё то же единство после четырёх месяцев общей борьбы. Они не проводили совместные демонстрации на Первомай с 2009 года. Политические противники реформы обещают, что борьба не окончена.

МАТИЛЬДА ПАНО, глава фракции «Непокорная Франция» в Национальной ассамблее: Мы сегодня, 1 мая 2023 года, говорим, что борьба продолжается, как никогда, что мы не перестанем бороться против этой пенсионной реформы, что мы будем делать это как на улицах, так и в парламенте.

Завтра утром все профсоюзы соберутся, чтобы решить, какое продолжение дать этому движению.

Дата выхода в эфир 01 мая 2023 года.