В Бостоне проходит крупнейший в истории «фестиваль» сатанистов
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В прошедшую пятницу в Бостон, США, прибыли толпы дьяволопоклонников из организации Сатанинский храм, чтобы присутствовать на ежегодном “фестивале”, десятом по счету.
Это мероприятие называют “крупнейшим собранием сатанистов в истории” и против него выступает большое количество американцев, но власти никак не реагируют на их возмущения.
На церемонии открытия “фестиваля” Сатан-Кон некоторые из сатанистов разорвали томики Библии и совершили обряды “раскрещения”.
Сатан-Кон длится три дня с 28 по 30 апреля. Сообщается, что на нем представлены дискуссионные панели, развлечения, сатанинские ритуалы, сатанинская свадебная часовня и даже “сатанинский рынок”.
Ранее тот же Сатанинский храм попадал в СМИ из-за своего настойчивого желания привлечь в организацию детей, организовывая в школах “Клубы Сатаны после уроков” в штате Вирджиния.
Участники Сатан-Кона показывают на пальцах символ дьявольских рогов, крича “Да здравствует Сатана” во время церемонии открытия
В январе 2023 года мэр Бостона Мишель Ву отказалась разрешить организации выступить с сатанинским призывом в ее мэрии и тогда группа решила посвятить “фестиваль” в ее честь.
Всего прибывших на фестиваль сатанистов, по официальным данным, сравнительно немного, чуть более 800 человек. Но, как пишут в соцсетях, общее число сатанистов в Бостоне куда больше.
“Да здравствует Сатана!” – кричит одна из выступавших, Чалис Блайт, разорвав Библию, а также флаг полиции во время церемонии открытия.
Другой оратор, одетый в красную робу, разбил о тумбу клавиатуру компьютера, заявив: “Те из нас, кто может, должны заступиться за тех, кто не может!”.
На мероприятии также был представлен сатанинский рынок, где люди могли купить разнообразные сувениры с соответствующей символикой. Подушки и куклы с головами демонических козлов, наряду с футболками, свечами, ювелирными изделиями и сатанинской литературой.
Также там присутствовал стенд, названный “Обучение с Сатаной”, продвигающий тот же “Клуб Сатаны после уроков”.
Журналисты взяли интервью у некоторых посетителей Сатан-Кона, где они заверяли, что “не считают Сатану злом, а скорее рассматривают персонажа как символ, ставящий под сомнение авторитет”.
“Речь идет о поддержке прав человека. Речь идет о поддержке женской телесной автономии. Речь идет о свободе вероисповедания, свободе от религии. Большинство не верит в Сатану, не в буквальном смысле Сатану. Это не какой-нибудь фильм ужасов 1980-х годов”, – в частности утверждает участник по имени Ричард-Лаэль Лиллард.
Участница Сюзанна Плам уверяет, что их просто не правильно понимают:
“Мы такие же, как все остальные. Мы платим налоги, мы хотим, чтобы наши сообщества улучшались. Мы любим наших детей так же, как и все остальные. Мы нормальные люди, мы просто верим немного по-другому”.
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