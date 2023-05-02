 

В Бостоне проходит крупнейший в истории «фестиваль» сатанистов

02.05.2023, 5:45, Разное
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В прошедшую пятницу в Бостон, США, прибыли толпы дьяволопоклонников из организации Сатанинский храм, чтобы присутствовать на ежегодном “фестивале”, десятом по счету.

Это мероприятие называют “крупнейшим собранием сатанистов в истории” и против него выступает большое количество американцев, но власти никак не реагируют на их возмущения.

На церемонии открытия “фестиваля” Сатан-Кон некоторые из сатанистов разорвали томики Библии и совершили обряды “раскрещения”.

Сатан-Кон длится три дня с 28 по 30 апреля. Сообщается, что на нем представлены дискуссионные панели, развлечения, сатанинские ритуалы, сатанинская свадебная часовня и даже “сатанинский рынок”.

Ранее тот же Сатанинский храм попадал в СМИ из-за своего настойчивого желания привлечь в организацию детей, организовывая в школах “Клубы Сатаны после уроков” в штате Вирджиния.

Участники Сатан-Кона показывают на пальцах символ дьявольских рогов, крича “Да здравствует Сатана” во время церемонии открытия

В январе 2023 года мэр Бостона Мишель Ву отказалась разрешить организации выступить с сатанинским призывом в ее мэрии и тогда группа решила посвятить “фестиваль” в ее честь.

Всего прибывших на фестиваль сатанистов, по официальным данным, сравнительно немного, чуть более 800 человек. Но, как пишут в соцсетях, общее число сатанистов в Бостоне куда больше.

“Да здравствует Сатана!” – кричит одна из выступавших, Чалис Блайт, разорвав Библию, а также флаг полиции во время церемонии открытия.

Другой оратор, одетый в красную робу, разбил о тумбу клавиатуру компьютера, заявив: “Те из нас, кто может, должны заступиться за тех, кто не может!”.

На мероприятии также был представлен сатанинский рынок, где люди могли купить разнообразные сувениры с соответствующей символикой. Подушки и куклы с головами демонических козлов, наряду с футболками, свечами, ювелирными изделиями и сатанинской литературой.

Также там присутствовал стенд, названный “Обучение с Сатаной”, продвигающий тот же “Клуб Сатаны после уроков”.

Журналисты взяли интервью у некоторых посетителей Сатан-Кона, где они заверяли, что “не считают Сатану злом, а скорее рассматривают персонажа как символ, ставящий под сомнение авторитет”.

“Речь идет о поддержке прав человека. Речь идет о поддержке женской телесной автономии. Речь идет о свободе вероисповедания, свободе от религии. Большинство не верит в Сатану, не в буквальном смысле Сатану. Это не какой-нибудь фильм ужасов 1980-х годов”, – в частности утверждает участник по имени Ричард-Лаэль Лиллард.

Участница Сюзанна Плам уверяет, что их просто не правильно понимают:

“Мы такие же, как все остальные. Мы платим налоги, мы хотим, чтобы наши сообщества улучшались. Мы любим наших детей так же, как и все остальные. Мы нормальные люди, мы просто верим немного по-другому”.


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