Глаз Сахары это руины Атлантиды? Факты и рассуждения

Структура Ришат или по-народному “Глаз Сахары” находится в пустыне Мавритании (Западная Африка) и является, по сути, главной примечательностью этой страны.

Это огромное (диаметр почти 50 км) концентрическое образование выглядит чрезвычайно инородным пятном на поверхности пустыни, так что неудивительно, что вокруг него ходит множество легенд и предположений.

Западные ученые впервые добрались до этого места лишь в начале ХХ века и первоначально предположили, что это ударный кратер, то есть впадина от метеорита.

Однако позже, когда “Глаз Сахары” рассмотрели с борта космического корабля, было заявлено, что это так называемый “геологический купол”, подвергшийся сильной эрозии и опустившийся ниже уровня окружающих ландшафтов.

Среди альтернативных предположений самым популярным является гипотеза о том, что “Глаз Сахары” это руины Атлантиды – развитого древнего города-государства, погибшего в результате катастрофического наводнения.

В первую очередь у них большое сходство по форме. Атлантида была круглым городом, окруженным двумя линиями концентрических дамб. В частности, у Платона описано, что центральный остров Атлантиды, на котором находился холм, где жили Посейдон и его смертная жена Клейто, был окружен двумя зонами суши и тремя зонами воды.

Что касается размеров, то если перевести исчисления в труде Платона в современные, то диаметр центрального острова Атлантиды был всего 900 метров, что дает площадь в шесть раз меньше площади центральной части структуры Ришат.

Внешние зоны суши и моря Атлантиды составляли 540 метров в ширину, внутренние зоны суши и моря составляли 360 метров в ширину, в то время как зона моря, которая окружала центральный остров, была 180 метров в ширину.

Что касается круговых уровней в структуре Ришат, то ширина внутреннего кольца оценивается всего в 30 метров по сравнению с 360 метрами в Атлантиде, в то время как внешняя дамба имеет ширину 70 метров по сравнению с 540 метрами в Атлантиде.

Ширина кольцевых дамб кажется слишком маленькой, чтобы поддерживать город со всеми его удобствами. Однако, внимательно прочитав Платонов труд “Критий”, где описывается Атлантида, можно обнаружить, что на этих двух участках суши в основном были сады, места для упражнений мужчин и лошадей, а также ипподром.

То есть эти две зоны использовались в основном армией для защиты центрального острова, а водные зоны действовали как оборонительные “рвы”. Люди, которые оказывали вспомогательные услуги королевскому дворцу, возможно, также жили здесь.

Надо понимать, что это место не было предназначено для обычных людей, то есть узкой ширины кольцевых дамб было бы достаточно.

Ширина водных зон, окружающих центральный остров Атлантиды, также не коррелирует со структурой Ришата, она куда меньше. Общий диаметр концентрических зон Атлантиды составлял 4,8 км, в то время как диаметр структуры Ришат составляет около 50 км.

Итак, структура Ришата почти в 10 раз больше размеров Атлантиды, расписанных Платоном. Но даже при таком сильном несовпадении размеров характерно, что и там и там ширина зон воды и суши увеличивается пропорционально.

Идем дальше. Платон описывал, что от Атлантиды к морю был проведен канал, длина которого была около 9 км. При этом структура Ришат находится почти в 500 км от побережья океана и нет никаких признаков того, что от нее к океану когда-то в древности вел канал.

Даже если мы предположим, что канал, возможно, все-таки существовал в прошлом и был засыпан в течение неких катаклизмов или эрозионных процессов, невозможно, чтобы вода текла из Атлантического океана в структуру Ришат, потому что та расположена на высоте 400 метров над уровнем моря.

А во время ледникового периода уровень океана тут был еще на 120 метров ниже. Как морская вода могла бы подниматься по такому градиенту?

Платон также упоминает, что атланты построили мосты с центрального острова на остальную часть города. Они также прорезали каналы через зоны суши, чтобы корабли могли достигать центрального острова. Каждый проход в город охранялся воротами и башнями, а каждое из городских колец окружала стена.

Стены были построены из красного, белого и черного камня и покрыты медью, оловом и орихалком. Более того, весь город был окружен еще и внешней стеной, которая находилась на расстоянии 50 стадиев, то есть в 9 км от “самой большой зоны”.

“Выйдя из дворца и пройдя через три гавани, вы подходите к стене, которая начиналась у моря и шла кругом: она была повсюду, удаленная на 50 стадиев от самой большой зоны или гавани, и окружала все целиком, концы сходились в устье канала, который вел к морю. Вся территория была плотно застроена жилищами”.

Обычные люди жили за пределами концентрических зон, но внутри внешней стены Атлантиды. Это означает, что за пределами концентрических зон происходило значительное разрастание города. Таким образом, общий диаметр города Атлантиды составлял 22 км, что все равно в два раза меньше ширины структуры Ришат.

Перейдем к археологическим свидетельствам. Если бы крупная цивилизация, подобная Атлантиде, располагалась в том месте, где сейчас находится структура Ришат, а затем была уничтожена глобальной катастрофой, она все равно оставила бы какие–то материальные следы – фрагменты керамики, резные каменные блоки, инструменты и утварь из золота, серебра, латуни, олова, орихалка, дерева, слоновой кости и т.д. которые, как говорили, атланты использовали в изобилии.

Но археологи, копавшиеся тут, не нашли ничего подобного. Они нашли тут лишь каменные орудия ашельского стиля, которые, как считается, изготовлял человек прямоходящий, предок человека разумного. Ашельские орудия появились около 1,76 миллиона лет назад и сменились на более “модернизированные” 130 тысяч лет назад.

Также тут были найдены наконечники копий и другие артефакты, созданные уже человеком разумным в эпоху неолита.

За городской стеной Атлантиды располагались большие плодородные равнины, простиравшиеся на сотни километров. В целом общие размеры Атлантиды как острова составляли 540 км на 360 км.

Структура Ришат, однако, не является островом, а расположена в глубине страны, почти в 500 км от побережья Атлантического океана. Но, что очень любопытно, это расстояние от центра структуры Ришат до океана и длина Атлантиды в 540 км не так сильно и разнятся.

Также известно, что регион, окружающий структуру Ришат, был зеленым и плодородным во время так называемой африканской влажной фазы (11500-5500 лет назад). Здесь были сельскохозяйственные угодья, леса, реки, озера и изобилие дикой природы всех видов. В этом отношении он соответствует плодородным внешним равнинам Атлантиды.

Наконец, давайте поговорим о местоположении Атлантиды, указанном Платоном. Платон совершенно ясно дал понять, что Атлантида располагалась за Геркулесовыми столбами, которые сейчас известны как Гибралтарский пролив.

С другой стороны, чтобы добраться до структуры Ришат, не нужно пересекать Гибралтарский пролив, а нужно идти по суше через Африку.

Однако, на древнегреческих картах, основанных на “Истории” Геродота, можно найти место под названием Атланты в северо-западной Африке, недалеко от горы Атлас. Возможно, что это указание на то, что греки знали, что Атлантида находилась именно в Африке, а не была островом в Атлантическом океане.

Итак, если подвести итоги наших рассуждений, что размеры Атлантиды и структуры Ришат не совпадают, как и не совпадает их местонахождение, удаленность от океана и некоторые другие детали. То есть можно лишь с очень большой натяжкой считать “Глаз Сахары” руинами Атлантиды.

С другой стороны мы знаем, что легенды со временем претерпевают множество модификаций и часто уходят в сторону преувеличений. История Атлантиды передавалась посредством устной традиции более 9000 лет (!) после разрушения Атлантиды, прежде чем она была записана Платоном. И можно лишь догадываться, к какой путанице могла привести такая долгая “игра” в “глухой телефон”.

Поэтому мы не можем предполагать, что все, что Платон написал об Атлантиде, было правильным. Первоначальная Атлантида почти наверняка выглядела не такой, как ее описывал Платон. Мы также знаем, что люди древних времен не были сильны в географии. Древнегреческие карты мира по сравнению с современными картами смотрятся как детские каракули.

Следовательно, описания географии Атлантиды Платоном, возможно, тоже не соответствовали действительности. Итак, нам нужно немного расслабиться и начать задавать некоторые важные вопросы.

Что, если первоначальная Атлантида на самом деле была не островом, а внутренним геологическим объектом, подобным структуре Ришат, которая создавала впечатление острова, потому что была окружена множеством водных каналов? Со временем это могло привести к утверждениям, что вся Атлантида размером 540 км на 360 км была островом.

Не могло ли быть так, что во время ледникового периода существовали реки и водные пути, которые соединяли структуру Ришат с атлантическим побережьем, а правители и купцы Атлантиды плавали вдоль атлантического побережья и входили в Средиземное море через Гибралтарский пролив, что породило представление о большом островном королевстве, расположенном за Гибралтарским проливом?

Что, если размытые долины между кольцевыми дамбами были заполнены не морской водой, а пресной, которая поступала по каналам из множества рек и ручьев, пересекавших Сахару во время ледникового периода? Платон упоминал, что атланты построили множество каналов, которые соединили их реки с этими водными зонами. После окончания африканской влажной фазы эти реки и каналы, возможно, высохли и исчезли.

Остатки одного возможного канала можно увидеть ближе к южной оконечности структуры Ришат. К слову, Теночтитлан, столица империи ацтеков, был построен на острове посреди пресноводного озера под названием озеро Тескоко.

На самом деле, было бы гораздо разумнее построить город посреди пресноводного озера, поскольку это дало бы вам легкий доступ к воде для питья и других бытовых целей.

И если присмотреться к фотографиям структуры Ришат, то можно видеть, что “кольцевые дамбы” там не сплошные, а имеют разрывы в некоторых местах. Возможно, именно через них вода из внешних зон текла во внутренние зоны, а не по одному каналу, как описывал Платон.

В настоящее время научно установлено, что во время так называемого Раннего дриаса – 16,9 — 14,7 тысяч лет назад, на Землю упали фрагменты большой кометы и вызвали глобальную цепь катаклизмов – лесные пожары, цунами, землетрясения, кислотные дожди и т.д. Это могло очень легко полностью уничтожить все развитые человеческие цивилизации того периода.

Что, если именно такая катастрофа произошла с Атлантидой и в результате все артефакты атлантов были просто стерты с лица земли? Может быть именно поэтому археологи нашли тут лишь очень древние ашельские каменные инструменты (около 1,7 млн лет назад – 130 тыс. лет назад) и относительно “свежие” инструменты неолита (10 тысяч лет назад), и НИЧЕГО между ними в промежуточный период. Может быть, все свидетельства цивилизации Атлантиды были смыты в море?

Так что “Глаз Сахары” имеет шанс быть остатками Атлантиды. Также широта структуры Ришат (21,7 ° северной широты) очень близка к Тропику Рака, что означает, что там мог быть умеренный климат даже во время пика ледникового периода.

Это в сочетании с зеленой, плодородной Сахарой обеспечило бы все природные ресурсы, необходимые для процветания крупной цивилизации. Возможно, будущие открытия прольют больше света на то, имеет ли эта гипотеза право на жизнь.