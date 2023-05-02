Неизвестный китайский дирижабль на спутниковых снимках вызывает тревогу в США

Китай привлек внимание своим новым дирижаблем, который был замечен американской спутниковой компанией BlackSky на территории Северо-западного Китая.

Интерес к этому аппарату стал еще больше из-за того, что его обнаружили всего за три месяца до того, как китайский «шпионский шар» был сбит над США. Дирижабль длиной около 30 метров был найден на почти километровой взлетно-посадочной полосе в пустыне Китая.

По словам директора Аэрокосмического института Оклахомы Джейми Джейкобса, США ранее не видели подобных летательных аппаратов. Это подтверждает тот факт, что дирижабль мог иметь специальное к навигационное оборудование, которое позволяет ему перемещаться по воздуху в течение длительного периода времени.

Эксперты, опрошенные журналистами, считают, что новые снимки свидетельствуют о том, что Китай использует все три типа воздухоплавательных аппаратов и продолжает развивать свою технологию в этой области. К сожалению, никто из представителей правительства США не согласен дать официальный комментарий об угрозе, которую представляет этот новый дирижабль для США.