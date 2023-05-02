 

Влажные мечты: Российский ответ SpaceX – новая ракета Роскосмоса с перезапуском до 100 раз

02.05.2023, 5:27, Новости дня
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Глава Роскосмоса Юрий Борисов поделился интересной информацией на образовательном марафоне общества «Знание». Он рассказал о перспективной ракете «Амур-СПГ», которая может стать настоящим прорывом в космической индустрии.

Одним из ключевых преимуществ новой ракеты является использование инновационного двигателя, который обеспечивает от 50 до 100 перезапусков первой ступени. По словам Борисова, работы над новым двигателем идут в «хорошем темпе», что свидетельствует о серьезности намерений Роскосмоса.

Если сравнить новую ракету с самой передовой моделью многоразовой ракеты на сегодняшний день — Falcon 9 от Space X, то становится понятно, что «Амур-СПГ» может стать настоящим прорывом. Текущая модель Falcon 9 может быть использована всего до 10 раз, в то время как новая ракета Роскосмоса будет способна перезапустить первую ступень до 100 раз.

Разработка «Амура-СПГ» началась в 2020 году, и это должна быть двухступенчатая ракета с использованием двигателей РД-0169 на первой ступени, работающих на кислороде и метане. Но это еще не все, Роскосмос намерен возобновить работы над сверхтяжелой ракетой для лунных миссий в следующем году.

Конечно, разработка и запуск ракеты – сложный и рискованный процесс, но это не останавливает ученых и инженеров в их стремлении к новым высотам. Как говорится, космос – это бескрайняя неизведанная территория, и новые достижения Роскосмоса могут открыть новые горизонты для исследования Вселенной.


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