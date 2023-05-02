 

ТОП-3 книги апреля

02.05.2023, 4:10, Новости дня
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Продолжаем добрую традицию составлять список лучших прочитанных книг прошедшего месяца.
Апрель у меня был богат на поездки и командировки, а что самое лучшее в поездках? Лично для меня читать книги в дороге – это особое удовольствие!

Сегодня расскажу вам о двух книгах из новой серии “Огненные легенды” от издательства “Феникс” и об атмосферном детективе.

“Колледж волшебства” Ирины Эльбы буквально с первых страниц погрузил меня в фэнтезийный мир магической академии. Эта книга как раз и открыла новую фэнтезийную серию “Феникса”.

Здесь все в лучших традициях “Гарри Поттера” – фантастические существа, магия, колледж, друзья и враги внутри заведения и, конечно, самое большое Зло за пределами колледжа. Именно оно и угрожает всем юным волшебникам, но главной мишенью станет Кира – ведьмочка с огромной силой и железными принципами.

Интересный мир, классные герои и приключения, которые поджидают киру буквально на каждом шагу!

Дочитав “Колледж волшебства” (кстати, прочитала я его буквально за день), сразу же приступила ко второй книге из той же серии – “Куклолов” Дарины Стрельченко.

Эту книгу уже, скорее, можно отнести к магическому реализму. Вся история разворачивается в реальном мире, однако мир этот наполнен атмосферой кукольных театров и ярмарок. Читатель все время будто находится на границе между мирами.

Куклы здесь настолько ярки, красочны и реальны, что становятся полноценными героями истории.

Мне очень понравилась эта сказочно-реальная атмосфера книги. Очень понравились внутренние метания и переживания главного героя. Я даже углядела в этой истории вайбы Достоевского (не кидайте камнями, Федор Михайлович – глыба, никто не претендует на его место).

Слог легкий, приятный и какой-то чарующий. Если хотите окунуться в реальную историю, граничащую с безумством или сном, то эта книга подойдет идеально!

И последняя книга в моем топе – мрачный детектив Карен Одден с атмосферой викторианской Англии под названием “Вниз по темной реке”.

Сразу хочу предупредить, что порог вхождения в эту историю немного затянут – первые страниц 50 возможно покажутся вам скучными и безэмоциональными. Не бросайте! Потом такое начнется, что будет не оторваться!

Какая тут атмосфера! Как прекрасно и ярко описана эпоха! И хотя описаний природы, окрестностей, быта не так уж и много, картинки рисуются красочные, точные и детальные. Это парадокс и, несомненно, талант автора.

Совершено убийство молодой девушки из благородной семьи. Ее труп нашли в лодке, плывущей по Темзе. За дело берется инспектор Корраван. Ему нужно найти убийцу как можно скорее, ведь убитая – дочь судьи. Но инспектор даже не представляет, как далеко заведет его это расследование.


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