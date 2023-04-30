Рупор тоталитарной пропаганды: Подтвердилось враждебное нутро США и их марионеток

Подтвердилось враждебное нутро США и их марионеток

"…Как показывают США и марионетки самыми враждебными риторическими выражениями и явными действиями, они и впредь будут настойчиво цепляться за происки для разжигания ядерной войны против Республики под вывеской «предоставления сил расширенного сдерживания» и «укрепления альянса». В такой ситуации наше государство естественно должно наращивать военные силы сдерживания, соответствующие нынешней и будущей тревожной ситуации с безопасностью.

…Визит предателя Юн Сок Ёра в США, позволивший нам повторно подтвердить безрассудное враждебное нутро США и марионеток, которое никогда не будет изменяться, показывает, что мы должны ничуть и ни на минуту не колебаться и остановиться для дальнейшего укрепления и последовательной подготовки.

…Опасные происки для разжигания ядерной войны США и марионеточной своры, которые бешенствуют в задушении Республики, отрицая само существование нашего государства, являются ни в коем случае непростительными, за которые обязательно дорого заплатят."

(с) Из комментария ЦТАК к Вашингтонской декларации

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"Мы еще раз убедились в необходимости укрепления сил сдерживания ядерной войны, в частности, полной подготовки к выполнению второго задания сил сдерживания.

Мы ясно понимаем, что нам надо делать.

Чем враги будут бешенее цепляться за ядерные военные учения и перебрасывать больше ядерных стратегических средств на Корейский полуостров, тем более усилится и пользование нашей Республики правом на самооборону в прямопропорциональной величине."

(c) Заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чен

Полный текст: http://kcna.kp/ru/article/q/22038cc8d955e4575cb657238a540665.kcmsf

https://t.me/nucdprk/2615 – цинк

1. Разумеется, в текущих реалиях КНДР ни на какое разоружение и тем более денуклеаризацию не пойдет.

2. Наоборот, КНДР будет интенсивно наращивать свои возможности и активно развивать ракетно-ядерную программу.

3. Основная задача Ким Чен Ына, обеспечить возможность нанесения неприемлемого ущерба Южной Корее, Японии и США в регионе, чтобы издержки от нападения на КНДР перевешивали выгоды.

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