Мнение: Как обмануть Жнецов?

Коротко — я поговорил с ЖПТ-4, и робот сказал мне, что человечеству от Жнецов не спастись, так как слишком уж силы неравны. Дальше в моём посте будут небольшие спойлеры. Если вы собираетесь проходить оригинальный Масс Эффект, три игры 2007-2012 годов, возможно, дальше читать не стоит.

С другой стороны, спойлеры будут умеренными, удовольствие от игры не испортят. Также большой вопрос, стоит ли вообще проходить Масс Эффект сейчас, в 2023, если уж вы не сделали этого тогда. Да, это отличная космическая опера своей эпохи, пусть и запачканная в некоторых местах радужными пятнами. Однако механики там уже порядком устарели, а «открытость» мира вносит в игру не больше разнообразия, чем кнопка «перемешать» на автомобильной магнитоле.

Так вот, перехожу к сути поста. Раз в 50 тысяч лет в нашу галактику прилетают Жнецы. Жнецы уничтожают все разумные расы, поднявшиеся в своём развитии выше неолита. Только-только развился, вышел в космос, начал осваивать другие планеты, и тут опа — Жнецы. Жнецы вбамбливают цивилизации в каменный век при помощи грубой силы, как американцы. Однако они не взрывают планеты целиком, хотя, вероятно, и могли бы, а действуют аккуратнее. Они предварительно проводят разведку, готовят пятую колонну из числа предателей и, вообще, ведут более-менее стандартную войну.

В прямом столкновении с Жнецами человечество и прочие разумные расы обречены на неудачу — не может цивилизация возрастом в 10 тысяч лет противостоять цивилизации возрастом в 10 миллионов лет. Однако способы спрятаться от Жнецов, мне кажется, существуют.

Для начала, когда очередной цикл войдёт в горячую фазу и Жнецы покажутся на горизонте, имеет смысл заготовить огромное количество сверкающих дисков и распространить их как можно более широко. Чтобы одна из следующих цивилизаций прилетела, например, на спутник Сатурна, нашла там диск и прочла о грядущей угрозе. Предупреждён — значит, вооружён.

Затем, так как Жнецы не прожаривают планеты полностью, можно устроить глубоко под землёй пещеры с капсулами анабиоза. Небольшие, на 100 капсул каждая — чтобы предатели не могли выдать Жнецам местоположение всех «заначек» (если уместно слово «заначка»).

Также можно построить роботизированные инкубаторы где-нибудь на отдалённых звёздах, в поясах астероидов, которые будут раз в 10 лет спускать с верфей небольшой корабль с выводком молодняка. Если корабль напорется на Жнецов, ничего страшного, так как координаты верфи экипаж знать не будет. А если корабль прилетит через 10 лет после ухода Жнецов, то у экипажа будут целых 50 тысяч лет для подготовки к следующему визиту карателей.

Кроме того, наша галактика отнюдь не является единственной. Можно отправить корабли в другие галактики, безо всяких там варпов, просто на кинетической тяге. Такой корабль будет лететь, может быть, миллион лет, но это и неважно, так как торопиться в заданных условиях некуда. Жнецы корабль-беглец заметить не смогут — особенно если после старта корабль изменит курс таким образом, чтобы предатели с запустившей его планеты никак не могли определить, куда конкретно он полетел.

Проще говоря, травить человечество и другие разумные расы — это как бить тараканов тапком: занятие увлекательное, но ненадёжное, так как некоторые насекомые наверняка спрячутся в какой-нибудь щели. Поэтому я открыл консоль ЖПТ-4 и изложил роботу свои соображения. Вот что ответил мне робот:

Ваше предложение по поводу защитных мер, которые могут предпринять разумные расы во вселенной Масс Эффект, действительно звучит интересно и логично. Однако, есть несколько причин, по которым они могли бы не быть реализованы или не обеспечивали бы полную защиту от Жнецов:

1. Секретность: Жнецы могут быть осведомлены о попытках разумных рас обойти их систему очищения, так как они оставляют индоктринированных агентов (например, Коллекционеров) для наблюдения за развитием новых цивилизаций.

2. Технологическое превосходство: Жнецы обладают огромным технологическим превосходством над другими расами, что позволит им обнаружить и уничтожить такие защитные сооружения, как капсулы анабиоза или автоматические инкубаторы.

3. Передатчики массы: Жнецы контролируют систему передатчиков массы, которая является основным средством перемещения между звездами. Это значит, что попытка улететь в другие галактики может быть затруднена или невозможна из-за отсутствия доступа к передатчикам массы.

4. Время: Миллион лет может показаться слишком долгим временем для многих рас, чтобы отправить корабль в другую галактику. Это требует уверенности в том, что корабль и его обитатели смогут пережить такой долгий путь и сохранить необходимые ресурсы для выживания.

5. Распределение ресурсов: Разумные расы могут предпочесть использовать свои ресурсы для противостояния Жнецам и защиты своих планет, нежели потратить их на масштабные проекты, которые могут не обеспечить полную защиту от угрозы.

Тем не менее, идея использования различных методов для выживания в условиях атаки Жнецов может быть рассмотрена разумными расами во вселенной Масс Эффект, особенно с учетом ограниченной информации о Жнецах и их планах.

Пожалуй, пятый пункт выглядит самым убедительным. Действительно — вернёмся в наш с вами реальный мир, в котором никаких Жнецов, надеюсь, не существует. Человечеству давно бы уже следовало сделать резервную копию и распространиться на другие планеты на тот случай, если с Землёй случится что-нибудь нехорошее. Но что же? Мы забросили космос, при этом мы проводим всё более рискованные эксперименты, которые следовало бы отложить на сотню-другую лет. Соединённые Штаты не только провоцируют ядерную войну, которую человечество ещё переживёт, но и бездумно создают всё более умных роботов, справиться с которыми в случае серьёзного конфликта нам будет уже непросто.