Из-за неподходящей косметики и не только: почему ваша кожа быстро жирнеет

Многие обладательницы хорошей кожи сталкивались с непонятной ситуацией: кожа лица была ровной, матовой, а потом вдруг стала быстро жирниться, начали появляться черные точки. Специалисты о такой проблеме знают давно и называют несколько причин радикальных изменений.

Гиперпродукция кожного сала

Первой, самой распространенной причиной активизации работы сальных желез является всплеск гормонов, которые наблюдаются при половом созревании, беременности, менопаузе, использовании контрацептивов. В первую очередь нужно посетить врача-эндокринолога для определения общего гормонального состояния.

Вторичными причинами повышенной жирности кожи являются стресс, обезвоженность, ослабление защитного кожного барьера, недосыпание. Защитной реакцией как раз и является повышенный выброс кожного сала, которое помогает регулировать температуру, оберегать кожу от внешней агрессии.

Влияние климата

На изменение состояния кожи оказывает большое влияние окружающая среда. Избегайте продолжительного пребывания на открытом солнце. Оно сушит кожу и вызывает защитную реакцию: выделение жира, который смягчает раздраженные, тонкие участки. Если вы живете в резко-континентальном климате, где стоит высокая температура, дуют сухие ветра, возьмите себе за правило регулярно пользоваться термальной водой или увлажняющими, успокаивающими тониками, особенно после пребывания на солнце. И пейте много воды.

Неграмотный уход

Запомните раз и навсегда: использовать в домашних условиях насыщенную косметику крайне нежелательно. Некоторые женщины грешат использованием дома разнообразных профессиональных продуктов. Разница в том, что косметика, предназначенная для дома, имеет низкую концентрацию и направлена только на поддержание салонных процедур, именно поэтому можно пользоваться ежедневно. Если вы используете дома насыщенные уходовые средства, вы эпидермис травмируете. Что коже остается? Защищаться. И первым делом в ход идет самое плотное вещество – жир.

Как избежать проблемы

А если проблема есть, прежде всего нужно обратиться к специалисту, а уже после самостоятельно корректировать свои привычки.

Постарайтесь избавиться от привычки подолгу загорать. Прямые солнечные лучи активизируют работу сальных желез. Ультрафиолет оказывает полезное воздействие только в течение нескольких минут, ведь это отличное бактерицидное средство. А вот его избыток ведет к рецидивам высыпаний на лице и теле. Пользуйтесь косметикой с защитными фильтрами.

Следите за увлажнением. В уходе увлажняющие средства обязательны. Чем больше ваша кожа увлажнена, тем она спокойнее: не нужно быть в полной боевой готовности защищать эпидермис выделением себума в огромных количествах.

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Тщательно очищайте кожу. На жирную пленку в течение дня оседает пыль, грязь, микробы – все это усугубляется бесконтрольным нанесением пудры. Представляете, какая идеальная среда образуется для пересушивания и воспалений? Только для очищения не используйте средства со спиртом. Нет, нет и нет. Спирт очень сильно сушит.

Очищение проводите утром и вечером. Не слушайте тех, кто не рекомендуется умываться утром. Самое обильное выделение жира происходит именно ночью. Если слой не снимать, к вечеру кожа будет просто задыхаться. Потом не удивляйтесь, откуда у вас появились морщины, которых раньше не было.

Лосьоны и тоники должны иметь мягкий состав, чтобы не провоцировать кожу на ответную реакцию. Из косметички стоит удалить все средства с сульфатами и щелочью – это основные компоненты мыла и дешевых средств для умывания.

Но лучше обратился к косметологу, который назначит вам правильную домашнюю косметику.