Мнение: КАК Я РАБОТАЛ НА ПУТИНА-8

Продолжение моего ЖЖ-сериала о выборах Путина в 2012 году. Начало – здесь. Предыдущая глава – здесь.

Глава 7. “От двери к двери” и обратно

У нас в распоряжении, вроде бы, был простой и безупречный способ добраться до избирателя вообще без помощи СМИ. Это так называемая «агитация от двери к двери» – когда нанятые агитаторы просто ходят по квартирам, из подъезда в подъезд, с одной лестничной площадки на другую, не пропуская ни одной квартиры. В каждую позвонят, представятся, поговорят с жильцами «за советскую власть», дадут всякие листовки-плакаты-буклеты из рук в руки… Лепота!

Изначально этот метод применялся исключительно коммунистами, причем не от хорошей жизни: ведь у комми в распоряжении не было ни своих телеканалов, ни своих радиостанций, ни популярных газет (даже «Правду» отобрали!) Поэтому они навострились засылать своих старушек в пешие походы по этажам и лестницам, зачастую без лифта, и с пачкой листовок в слабых старческих руках, с черно-белым серпом и молотом на плохой бумаге… И, как ни странно, эти жалкие хождения давали КПРФ и ее кандидатам вполне ощутимые проценты голосов!

А потом «от двери к двери» повадились ходить и единороссы. Хотя, казалось бы, им-то зачем? Когда у них в руках и «ящик», и практически все газеты?! Однако успехи КПРФ на выборах в 90х и первой половине «нулевых» убедили едросовских политтехнологов, что в хождениях «От двери к двери» что-то есть.

И «Единая Россия» тоже стала запускать «агитаторские волны». Действовали с размахом, не то что нищие коммунисты: набирали сотни агитаторов из числа бюджетников, печатали для раздачи цветные, на дорогой бумаге агитматериалы, но ими не ограничивались – выдавали «на раздачу» еще и подарки для жителей, например, пледы, платки, сувенирные ручки или еще какие полезные в хозяйстве вещи… Пусть народ не просто читает и разглядывает, а еще и благодарит родную «ЕР» за щедрость!

Только в единороссовских агитбригадах было одно существенное отличие от коммунистов: едросы платили своим «агитаторам». Мелкий прайс, но платили.

Естественно, такие вот агитаторы, готовые за «мелкий прайс» снова идти агитировать – теперь уже не за «ЕР», а за Путина – были и в моем городке. НЕ сказать, чтоб они так уж рвались в бой, но местные чиновники меня уверяли: дайте только «отмашку» – и «люди пойдут!» Разагитируют, мол, кого угодно за кого угодно, вы им только скажите, как и что делать!

Но я-то знал, что эти бравые бюджетники уже наагитировали чуть больше месяца назад. «Три волны» – то есть сделали за 2,5 месяца три обхода каждой квартиры в городе, подарили половине горожан пледы от «ЕР»… Результат известен – 37%. Плюс – невероятный уровень раздражения у значительной части жителей, о котором рассказывали сами же «агитаторы». Мол, «ходют всё и ходют», «задолбали своей агитацией» и т.п.

Все это было и местным чиновникам прекрасно известно. Однако они смотрели на меня, приглашенного политтехнолога из самой Москвы, как на гуру, надеясь, что вот сейчас я соберу этих всех незадачливых агитаторов, что-то такое им скажу, научу какому-нибудь НЛП или чему-то в этом роде – и они преобразятся, ринутся к тем же самым своим согражданам по квартирам – и там сразят их своими аргументами наповал! «Вы же можете, – говорили мне. – Вы же к нам для этого и приехали!»

Я, однако, пообщался с некоторыми из «агитаторов». И сделал несколько довольно неприятных открытий.

Первое было наиболее очевидно: конечно же, практически никто из этих частью нанятых, частью принужденных «бюджетников» вовсе не был сам, лично уверен, что надо голосовать за «ЕР» или за Путина. Все они знали какой-то казенный набор аргументов, но список возражений у каждого из них был во много раз длиннее.

Кого мог убедить такой «агитатор»? Вечером буднего дня, несчастный бюджетник вместо того, чтобы идти, как все, домой, вынужден был переться «агитировать». Вот он звонит в квартиру такого же бедолаги, но уже влезшего в домашние тапочки:

– Тебе чего, мужик?

– Я… здрасьте… я, в общем, агитатор… этой… Единой России…, – сам себя презирая, мучительно лепечет «агитатор».

– Ты что, не видишь, который час?! Какая агитация?! – возмущается потревоженный избиратель.

– Да я что… – совсем падает духом посланец «партии власти».

– И что хорошего в этой «Единой России»?! Нет, ты мне сам скажи! – напирает обыватель.

Тут и происходит конфуз: «агитатор» начинает приводить какие-то доводы, в которые сам не верит, а квартировладелец их громит, все больше воодушевляясь. В результате такой «агитации», естественно, число идейных противников властей только возрастает – ибо никогда человек так не проникается собственными аргументами, как в момент, когда видит их ослепительный эффект на раздражающем его собеседнике!

Словом, в итоге все эти наемные агитаторы добивались ровно противоположного эффекта: чем больше общались с нервозной, протестно настроенной аудиторией – тем вернее превращали ее из просто недовольных в почти что идейных противников режима. Для меня стало несомненно, что вклад «нанятого актива» в итоговые 37% «ЕР» был весьма весом.

Можно ли было «при помощи НЛП» или каких-то еще штук сделать из этих нищих, замордованных жизнью учителей, врачей и работников ЖКХ пламенных агитаторов? Нет, ибо мотивация у них была сугубо денежная. И «Единую Россию», и Путина эти люди видали в буквальном смысле в гробу в белых тапках. По сути, значительная часть из них представляла собой прекрасных, уже готовых агитаторов ПРОТИВ Путина. Причем – за деньги заказчика, моего несчастного мэра.

Подумал я над всем этим, покрутил и так и так – да и решил: не будет у нас агитации «от двери к двери». Точнее, будет – но только строго добровольная и абсолютно бесплатная. То есть кто хочет – пусть агитирует, но денег мы за это не дадим никому ни рубля.

Это был довольно драматичный момент, признаться. Как говорится, “по-нашему – это шок”. Меня всё донимали вопросами люди из администрации – “Когда же мы уже будем пускать агитаторов? Уже пора!” – и я типа “созрел”, попросил собрать всех казенных бюджетников-“агитаторов” разом, дескать, я перед ними выступлю. Чиновники воодушевились – ну, наконец-то заезжий пиарщик займется делом, сейчас будет NLP! Собрали всех – а их оказалось человек 700. В местном ДК едва влезли в большой актовый зал. Вечером, после работы.

Вышел я на сцену, смотрю в зал: люди после работы усталые, лица равнодушные, ни одного энтузиаста за Путина не видно, на меня смотрят как солдат на вошь, “ну, еще одна гнида начнет сейчас задвигать…” А я и говорю: так, мол, и так, работа на Путина – дело чести, доблести и геройства, поэтому она у нас будет строго добровольная, в том смысле, что бесплатная. Кто хочет – тот пусть остается, кто не хочет – ничего страшного, можно уйти прямо сейчас и больше не приходить, поскольку бесполезно, денег все равно не будет. Не ушел, что характерно, никто. Но на следующий такой “сбор” пришло уже человек 400, а через две недели – 200. Вот эти 150 “идейных” я потом и использовал – дальше расскажу как.

Экономия вышла – порядка 3 млн. руб. Для маленького городка деньги совсем немаленькие. Понимал я, правда, что рискую: отмена «от двери к двери» – акция заметная. Теперь, если результата не будет, всякий сможет меня обвинить – это из-за него, московского! Не дал нам пустить агитаторов – три волны, листовки, пледы в подарок – вот поэтому и провал!

Да и людей – самих бюджетников – я, получается, этих денег лишил; так бы пошли они им в приработок, детишкам на молочишко… Сам подставился, получается, мэру лишнюю нервотрепку задал: на кону должность, в такие моменты многие предпочитают потратиться, но получить какую-то, пусть иллюзорную, но гарантию на будущее…

Однако нельзя было их пускать! Пары недель интенсивной работы с местным «путинским активом» хватило, чтобы понять – даже так называемые «идейные» сторонники Путина в городке являются на самом деле крайне ненадежным контингентом; их решимость голосовать за Путина может быть поколеблена сотней способов, и они сами себе не верят. У каждого есть свой счет к действующему премьеру, и этот счет велик. Что уж говорить про тех, кто должен будет агитировать ЗА ДЕНЬГИ! Будучи выпущенным «в поле», такой человек поведет себя абсолютно непредсказуемо.

Таким образом, у меня была Идея кампании, малоэффективные местные СМИ, энергичный мэр – и, слава богу, удалось избавиться от казенных агитаторов. Оставалось понять, чем же и как мы будем все ж воздействовать на аудиторию.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.