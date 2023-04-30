Рупор тоталитарной пропаганды: Битва за Артемовск в динамике
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Битва за Артемовск в динамике
Осталось уже совсем немного. На утро сообщалось, что до западных окраин Артемовска осталось 1,5 километра. Идут бои рядом с кварталом многоэтажек.
Трансляция боевых действий на Украине, как обычно, продолжается в Телеграме https://t.me/boris_rozhin – кому интересно, подписывайтесь
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Источник: Colonel Cassad
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