 

Рупор тоталитарной пропаганды: Битва за Артемовск в динамике

30.04.2023, 21:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Битва за Артемовск в динамике

Осталось уже совсем немного. На утро сообщалось, что до западных окраин Артемовска осталось 1,5 километра. Идут бои рядом с кварталом многоэтажек.

Трансляция боевых действий на Украине, как обычно, продолжается в Телеграме https://t.me/boris_rozhin – кому интересно, подписывайтесь

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.08.22 / Жена и любовница Романа Макеева – Личное мнение

11.01.21 / CМИ: Канье Уэст переедет в Лондон после развода с Ким Кардашьян

28.05.21 / Ford инвестирует в разработку аккумуляторов для электромобилей; представляет Blue Oval Intelligence

03.06.21 / С помощью стиля преппи можно легко создать аккуратный и одновременно эффектный образ

23.02.23 / Мнение: Торговля, ВВП и удобрения — дела в нашей экономике обстоят неплохо

16.12.21 / Скандалы: «Выпивал бутылку виски и засыпал на диване»

18.01.23 / Скотт Хортон – США не нужны переговоры, поэтому они стремятся затянуть конфликт и накаляют ситуацию

29.07.22 / «Проваливай, разжигатель войны!» — немецкого министра освистали, пока он обвинял в кризисе Россию

10.12.22 / Не Иван: вскрылось настоящее имя еврея Урганта

29.08.22 / Турция повысит стоимость проезда через Босфор или Дарданеллы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика