Рупор тоталитарной пропаганды: Битва за Артемовск в динамике

Битва за Артемовск в динамике

Осталось уже совсем немного. На утро сообщалось, что до западных окраин Артемовска осталось 1,5 километра. Идут бои рядом с кварталом многоэтажек.

Трансляция боевых действий на Украине, как обычно, продолжается в Телеграме https://t.me/boris_rozhin – кому интересно, подписывайтесь

—