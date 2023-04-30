Мнение: Европейские фермеры против Украины и останутся ли аграрии без семян

1. Европейские хлеборобы страдают. Их продукция стала неконкурентоспособной и-за ценового демпинга со стороны дешёвого украинского зерна, которое по политическим причинам допустили на европейский рынок. Теперь продажи украинского зерна начали запрещать и ограничивать (ссылка 1, ссылка 2):



Из-за переизбытка дешёвого украинского зерна на рынке некоторые восточноевропейские страны теперь вынуждены выбирать между солидарностью и выживанием собственных фермеров, что угрожает привести к внутриполитическим конфликтам.

И хотя пока население этих стран всё ещё по-прежнему выражает поддержку в адрес Украины, однако усугубившиеся проблемы создают почву для активности крайне правых группировок, «отдающих предпочтение России», предупреждает автор. Это уже породило серьёзные трения внутри общеевропейского блока, а также ухудшает общие настроения в регионе и провоцирует массовые протесты, подчёркивается в статье.

Проблема в том, что вместо того, чтобы отправлять груз дальше в страны Африки и Ближнего Востока, многие трейдеры фактически распродают его на местном рынке. По словам фермеров, никто не в состоянии конкурировать с такими низкими ценами.

Оказывается, в причиной торговой блокады украинского зерна Польшей стала одна украинская фирма, которая ввезла 90% зерна и обвалила местный рынок зерна, хотя должна была вывезти зерно по зерновому коридору за пределы Польши.

2. Телеграм-канал «Мятежный капитализм» пишет (ссылка):

Коллеги попросили прокомментировать новость под названием “Аграрии опасаются остаться без семян”. Новость очень обширная, поэтому комментарий будет долгим. Но я бы лучше обозвал ее так, как написано у Ведомостей: “Путина попросили не обязывать иностранных производителей семян создавать партнерства в России”. На мой взгляд, она более точная.

Итак, отмечу несколько важных моментов:

— По большому количеству культур в Россию поставляются семена гибридов. Есть ли локализованные иностранцами гибриды? Есть. Есть ли негибридные семена? Да, есть, называются сортовыми.

— Гибриды хороши тем, что они имеют некоторые свойства, которых нет у сортовых семян. Например, есть гибриды подсолнечника, устойчивые к гербицидам, поэтому можно использовать сплошную обработку посевов специальным гербицидом, который действует против всех видов сорняков. При этом, он не вредит подсолнечнику. Это упрощает производственный процесс и позволяет вовремя убить сорняки. Кроме того, гибриды толерантны и к болезням, что снижает риски и повышает урожайность.

— По подсолнечнику, например, в Черноземье можно получать на нормальных гибридах 3,5 тонны с гектара. Сортовые вряд ли дадут больше 2 тонн, производственный процесс будет сложнее, а риски выше.

— Плюс сортовых семян в том, что можно получить новые семена из собранного урожая. Отсортировать, обработать и посеять. Гибрид второй раз сеять нельзя, вряд ли получите больше полутонны.

— Поэтому, исходя из продовольственной безопасности, терять производство сортов нельзя, его надо развивать. Мало ли кто решит уйти.

— Не будем показывать пальцем, чтобы их не попросили уйти, но есть иностранные компании, которые уже несколько лет как локализуют производство в России — размещают контрактные производства на российских хозяйствах (кстати, тут много ручного труда) и строят семенные заводы. Некоторые уже доводят посевную площадь до 6000-8000 тыс. га. То есть, локализация производства уже есть. И делают они это тихо.

— Ввиду недавних M&A сделок на глобальном рынке одна из компаний-глобальных лидеров стала принадлежать дружественной нам стране. Поэтому, полагаю, количество локализовавших производство в России компаний должно увеличиваться, несмотря на санкционную истерию. На мой взгляд, не надо воспринимать закон как ультиматум. Это оформление и конкретизация идущего процесса, Конкретизация, в частности, в том, что они должны сотрудничать с российскими научными организациями. Что хорошо, ибо двигает науку вперед и дает долгосрочный задел по продовольственной безопасности.

— Я мог бы понять переживания российских производителей семян, конкуренция для них усиливается. Но тут надо либо шашечки, либо ехать. Если мы хотим ускорения процесса, то придется сначала посотрудничать с иностранцами. В любом случае, опыт научных организация потом можно будет применить и на российских семенных предприятиях. Но они и не пишут это письмо, а пишут зерновики.

— По большому счету, иностранным производителям семян особо без разницы, где выращивать семена. В любом случае, они делают это через контрактное производство. И делается это в России или в Сербии на их маржу не влияет — у них и так нет маржи выращивателя семян.

— В прошлом году мы видели определенные проблемы с завозом семян, связанным исключительно с логистикой. Полагаю, закон направлен на то, чтобы и этот риск нивелировать, даже несмотря на то, что все, что касается продовольствия под санкции не подпадает.