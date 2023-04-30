Придадут оригинальность и подчеркнут уникальность: как стилизовать в образе неоновые аксессуары – тренд лета-2023

Неоновые аксессуары помогают сделать образ более веселым, особенно если вы предпочитаете одеваться в довольно сдержанных тонах.

Стоит помнить, что аксессуары являются ключом к тому, чтобы придать оригинальность образу и отразить индивидуальность. Так что не стоит ограничивать себя и выбирать яркие и стильные варианты украшений.

Вот несколько отличных вариантов неоновых аксессуаров, которые в моде в 2023 году и которые стоит добавить в свой образ.

Сумки

Это отличный способ приобщиться к этому тренду, а если скомбинировать его с правильно подобранным нарядом, то получится total look, идеально подходящий для уличного стиля. В этом году представлено много разных вариантов сумок, поэтому можно выбрать любую модель по вкусу.

Серьги

Можно придать изюминку своему стилю, просто надев крутые серьги. Такой аксессуар помогает вывести даже самый простой наряд на новый уровень.

Отлично смотрятся неоновые серьги, которые помогут сделать образ более ярким и интересным.

Очки

Отличным решением в этом сезоне станут яркие и красочные неоново-оранжевые очки.

Благодаря широкому ассортименту таких аксессуаров можно легко выбрать свой любимый дизайн и цвет.

Аксессуары для волос

Неважно, будут ли это броши, резинки для волос, повязки на голову или блестки, если они неонового цвета, то помогают придать крутой вид совершенно любой прическе.

Важно выбирать максимально яркие и эффектные аксессуары.

Обувь

Если хочется выглядеть свежо и круто без особых усилий, то стоит добавить в свой образ роскошные и яркие туфли или босоножки.

Отличным решением станет обувь таких цветов, как оранжевый, зеленый и розовый.

Ожерелья

Они незаменимы в этом сезоне для многослойности. Красивые и модные ожерелья помогают придать абсолютно любому стилю ярких красок и сделать образ действительно фантастическим.

Можно поиграть с забавными фигурками, такими как разноцветные счастливые лица, или просто добавить камни ярких оттенков.

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Чехол для мобильного телефона

Сейчас наш чехол для мобильного телефона работает и как аксессуар, и самое приятное, что можно легко носить его так, как того хочется. Можно выбрать его в своем самом любимом цвете.

Если это неоново-желтый, яркий розовый или же кислотно-зеленый, то чехол для мобильного телефона станет отличным дополнением образа.

Перчатки

Перчатки могут стать самой настоящей изюминкой создаваемого образа.

Их можно надеть вместе с красивым и милым платьем, выполненным в неоновых тонах. Яркий розовый или же желтый – в любом случае перчатки будут выглядеть просто потрясающе.

Шляпа-ведро

Это модный и стильный аксессуар, заслуживающий особого внимания. В 2023 году шляпа-ведро является модным и роскошным трендом, который точно стоит добавить в свой образ.

Чем ярче будет оттенок шляпы, тем лучше. Именно поэтому не стоит бояться добавлять в свой образ неоновые тона. Это позволит сделать его действительно роскошным.

Полный неоновый образ

Это отличное решение для всех тех, кто хочет поднять свой внешний вид на новый уровень.

Для этого стоит добавить неоновые тона во весь образ: от одежды до аксессуаров. Если осмелитесь это сделать, то вас ожидает гарантированный успех.