 

Какого цвета можно есть яблоки, если сидите на диете, и почему

30.04.2023, 20:40, Разное
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По словам диетологов, яблоки могут помочь тем, кто хочет похудеть, за счет ускорения обмена веществ. А еще в этих фруктах содержатся полифенолы, известные своим противовоспалительным и антиоксидантным действием. В целом это оздоравливает и укрепляет организм. И стоит помнить о клетчатке, пектине и витаминах Е, С, А, В2 и В1.

Цвет яблок и диета

Перечисленные выше свойства яблок помогают не только бороться с лишним весом. Фрукты будут идеальным ингредиентом для диетических десертов, не содержащих сахара. И конечно, яблоки станут отличным перекусом.

Если есть желание избавиться от лишнего веса, стоит отдать предпочтение фруктам зеленого цвета. Они не такие калорийные, как красные, а также включают больше микроэлементов, антиоксидантов и клетчатки. А еще зеленые яблоки очень полезны для полости рта и зубов.

Но стоит помнить и о том, что, если съесть свежие яблоки перед сном или на голодный желудок, вполне может появится изжога или боли. В целом не стоит есть фрукты на ночь при желании сбросить вес. Иначе это приведет к противоположному процессу. Ведь содержащийся в яблоках натуральный сахар не успеет усвоиться и отложится в жир. Важно и не переедать! Допустимая медиками ежедневная норма яблок не должна превышать четырехсот граммов.


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