Курс доллара на май спрогнозировали экономисты

Михаил Беляев, экономист и финансовый эксперт NEWS.ru, заявил, что курс доллара в мае будет находиться в пределах 80-81 рубля. По его словам, в этом месяце не стоит ожидать значительного падения или роста курса доллара.

“Я бы спрогнозировал, что 80-81 рубль будет эквивалентен одному доллару в мае. Трудно ожидать падения курса рубля по отношению к доллару. Однако значительное укрепление валюты представляется маловероятным”, – отметил Беляев.

По мнению The Economist, укрепление российского рубля за последнюю неделю, скорее всего, является результатом комбинированного фактора. В мае курс доллара будет определяться состоянием экономики, ее динамикой и жизнеспособностью. Влияние может оказать информационная повестка дня и колебания в торговле.

Анатолий Печатников, вице-президент и председатель правления ВТБ, ранее предположил, что в ближайшие два с половиной года клиенты ВТБ откажутся от сбережений, сделанных в долларах и евро. Он заявил, что клиенты банка все чаще конвертируют европейскую и американскую валюту в юани и рубли. По его мнению, рубли останутся самой выгодной и надежной валютой для вкладов в 2023 году.