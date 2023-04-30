 

Срочно: в Москве скончался Вячеслав Зайцев

30.04.2023, 20:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Модельера не стало вечером 30 апреля. Днем Вячеслава Зайцева доставили в больницу с кровотечением в желудке. После КТ пациента увезли в реанимацию, где он и скончался.

Кутюрье увезли в больницу из его дома-студии в подмосковной деревне Каблуково, там он жил с начала нулевых. По данным, которые появились в СМИ, Слава Зайцев жаловался на боли в районе живота.

Уже в больнице врачи диагностировали кровотечение в желудке, однако помочь не смогли. Модельер умер в 18:00.

В последние годы Зайцеву было нелегко. У него была одна из последних стадий болезни Паркинсона. Постепенно кутюрье становилось тяжело двигаться: он уже с трудом говорил и самостоятельно не ходил.

Последний раз он появился публично в день своего рождения в марте этого года. В честь 85-летнего юбилея приближенные организовали мероприятие, на котором, по мнению некоторых, собралась уж слишком странная публика.

Поклонники вовсе были в легком шоке, когда увидели снимки с празднования. За столом в инвалидном кресле сидел Вячеслав Зайцев, к нему подходили люди, фотографировались, обнимали и шли дальше. В это время он смотрел в одну точку и еле-еле шевелил губами.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07.20 / Ветеран ВДВ поддержал приравнивание отчуждения территорий к экстремизму

21.04.21 / Экономика: РФ променяла Турцию на Египет со скидкой

04.09.20 / Россия подвергла Порошенко санкциям, Филарет заразился коронавирусом. Главное за день

16.07.21 / Экономика: Антироссийские законы мешают Европе запастись газом к зиме

20.01.21 / Байден после инаугурации собирается остановить строительство стены на границе с Мексикой

02.03.23 / Запад призвал ОАЭ не поставлять России пригодные для военных целей товары

19.03.22 / МИД назвал ЮНЕСКО жертвой амбиций Запада

28.02.22 / Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС

14.12.21 / Скворцова назвала новые последствия COVID

29.09.20 / Стая бродячих собак напала на молодую маму с коляской в Екатеринбурге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика