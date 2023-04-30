Срочно: в Москве скончался Вячеслав Зайцев

Модельера не стало вечером 30 апреля. Днем Вячеслава Зайцева доставили в больницу с кровотечением в желудке. После КТ пациента увезли в реанимацию, где он и скончался.

Кутюрье увезли в больницу из его дома-студии в подмосковной деревне Каблуково, там он жил с начала нулевых. По данным, которые появились в СМИ, Слава Зайцев жаловался на боли в районе живота.

Уже в больнице врачи диагностировали кровотечение в желудке, однако помочь не смогли. Модельер умер в 18:00.

В последние годы Зайцеву было нелегко. У него была одна из последних стадий болезни Паркинсона. Постепенно кутюрье становилось тяжело двигаться: он уже с трудом говорил и самостоятельно не ходил.

Последний раз он появился публично в день своего рождения в марте этого года. В честь 85-летнего юбилея приближенные организовали мероприятие, на котором, по мнению некоторых, собралась уж слишком странная публика.

Поклонники вовсе были в легком шоке, когда увидели снимки с празднования. За столом в инвалидном кресле сидел Вячеслав Зайцев, к нему подходили люди, фотографировались, обнимали и шли дальше. В это время он смотрел в одну точку и еле-еле шевелил губами.