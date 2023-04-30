Мнение: План Медведева
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Блогер Дмитрий Медведев, трудоустроенный зампредом Совбеза России открыл глаза своим читателям. Оказывается, украинцы выбрали своим президентом не клоуна, а пса, который «продолжает заходиться лаем» и у которого «слюна течёт по волосатой морде, чтобы хозяева видели его боевые качества».
Медведев спрашивает: «Что это? Противоречивый сумрак пропитанного наркотиками сознания? Бред неуверенности? Давление на своих благодетелей? Общая стойкая паранойя?»
И сам же отвечает: «Безусловно. Всё это вместе».
В общем, Медведев, как матерый ветеринар поставил диагноз.
И предложил лечение:
« …Массовое уничтожение личного состава и военной техники, задействованной нацистским режимом в ходе контрнаступления, с нанесением ВСУ максимального военного поражения.
Полный разгром врага и окончательное низложение нацистского режима в Киеве с его полной демилитаризацией на всей территории б. Украины.
Осуществление актов возмездия в отношении ключевых фигур нацистского режима вне зависимости от мест их нахождения и без сроков давности.
Иначе они не успокоятся, наркоманские бредни могут превратиться в реальность и война растянется надолго. Нашей стране это ни к чему».
Отсюда
Прочитал Медведева. Перечитал. Еще раз перечитал…. Мне вот интересно, это только в голове Медведева родился и кристаллизировался «план спасения» Украины от «сумрака пропитанного наркотиками сознания» «нацистского режима в Киеве», до «…его полной демилитаризацией на всей территории б. Украины»?
Или так думает не только Медведев?
Фотография Дмитрия Медведева отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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