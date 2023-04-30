 

Мнение: План Медведева

30.04.2023, 19:42, Разное
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Блогер Дмитрий Медведев, трудоустроенный зампредом Совбеза России открыл глаза своим читателям. Оказывается, украинцы выбрали своим президентом не клоуна, а пса, который «продолжает заходиться лаем» и у которого «слюна течёт по волосатой морде, чтобы хозяева видели его боевые качества».

Медведев спрашивает: «Что это? Противоречивый сумрак пропитанного наркотиками сознания? Бред неуверенности? Давление на своих благодетелей? Общая стойкая паранойя?»

И сам же отвечает: «Безусловно. Всё это вместе».

В общем, Медведев, как матерый ветеринар поставил диагноз.

И предложил лечение:

« …Массовое уничтожение личного состава и военной техники, задействованной нацистским режимом в ходе контрнаступления, с нанесением ВСУ максимального военного поражения.

Полный разгром врага и окончательное низложение нацистского режима в Киеве с его полной демилитаризацией на всей территории б. Украины.

Осуществление актов возмездия в отношении ключевых фигур нацистского режима вне зависимости от мест их нахождения и без сроков давности.

Иначе они не успокоятся, наркоманские бредни могут превратиться в реальность и война растянется надолго. Нашей стране это ни к чему».


Отсюда

Прочитал Медведева. Перечитал. Еще раз перечитал…. Мне вот интересно, это только в голове Медведева родился и кристаллизировался «план спасения» Украины от «сумрака пропитанного наркотиками сознания» «нацистского режима в Киеве», до   «…его полной демилитаризацией на всей территории б. Украины»?

Или так думает не только Медведев?

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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