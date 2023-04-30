Мнение: Клуб Зелёной Свиньи, книжные войны и причины железнодорожных катастроф в США

1. На заседании Клуба Зелёной Свиньи мы с Кримсональтером обсуждали механику обрушения экономики США через банковский кризис и дефолт, а также говорили про обеднение, к которому власти приговорили англичан. Прикладываю к посту фрагмент выпуска — часть раздела, в котором мы говорили про кризис в США. Посмотреть заседание целиком, равно как и остальные наши заседания, можно, как обычно, на Спонсоре (ссылка).



2. В США массово запрещают книги, идёт настоящая «книжная война» между республиканцами и демократами. За первую половину нынешнего учебного года в библиотеках американских школ было запрещено размещать 1477 наименований книг, тогда как за второю половину прошлого учебного года пополнение запрещённого списка составило лишь 1149 наименований, налицо тенденция к росту (ссылка).



Судя по списку нежелательных тем, республиканцы запрещают книги, касающиеся ЛГБТ и абортов, а демократы – книги, в которых они видят проявления расизма. Под цензуру может легко попасть даже классика. Так, книгу Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна» изъяли из программы в одной из школ Филадельфии ещё в 2015 году, по той причине, что в тексте этого произведения более 200 раз употребляется «н-слово» (ссылка). Данное решение было принято даже несмотря на то, что авторы запрета прекрасно знали, что сам Марк Твен был противником расизма и рабства (ссылка).

По крайней мере, в США ещё не начали массово сжигать книги, как это делают марионеточные проамериканские власти в некоторых странах. Также добавлю, что в России тенденции аналогичные. К примеру, во многих российских соцсетях самым натуральным образом банят за х-слово и за неуважительное отношение к радужным наукам. Это не соответствует ни интересам общества, ни политике государства, однако у модераторской прослойки часто бывают собственные представления о прекрасном.

3. Блогер gull_25 пишет о причинах столь частых железнодорожных катастроф в США (ссылка):

Казалось бы, что после вагонопада Штаты должны перекрыть движение по железным дорогам на время и бросить все силы на инспекторскую проверку состояния дорог. Но нет, будем эксплуатировать дороги до тех пор, пока они окончательно не закончатся. Нынешняя неделя не стала исключением.

* Держитесь подальше. 16 апреля Перевозивший опасные материалы поезд сошёл с рельсов в сельской местности штата Мэн, жители получили предупреждение “держаться подальше” от железной дороги. Ага! Жители штата Огайо тоже держались подальше. Только потом опасный грунт везли по рельсам поближе к морю, вагон перевернулся, а потом еще и фура перевернулась… Так что даже если убежишь от места аварии, то тебе заразу поближе к дому подвезут.

А в штате Мэн с рельсов сошли 15 вагонов, в части вагонов находились пиломатериалы и провода, а в других — опасные грузы. По словам официальных лиц, крушение и пожар не затронули вагоны с опасным грузом. Причиной схода вагонов назвали размывание льда на железнодорожной насыпи и скопление мусора на путях. Т.е. уже в открытую признается, что железных дорог в США нет — «есть направления».

Если рассматривать фото с близкого расстояния, то создается впечатление что авария произошла в результате бомбежки. Человеческих жертв нет.

** Их бронепоезд стоял на запасном пути. 17 апреля 2023 года вечером в Чико в штате Техас товарный поезд компании Union Pacific столкнулся с порожняком, стоящим на запасном пути. В результате столкновения поездов и последующего схода с рельсов пострадали два железнодорожника. С рельсов сошло 15 вагонов с зерном. Это же с какой скоростью нужно ехать по запасным путям чтобы вагоны разлетелись на 50 метров от путей.

Основная причина аварий лежит в технической части. Еще в прошлом веке в США волевым решением увеличили разрешённое давление/нагрузку на ось, а технические требования к полотну не поменяли. Такого себе даже индусы не позволяют. Посмотрите на фото — зерновые вагоны подобного типоразмера в России, и не только у нас, а почти везде, стоят на сдвоенных усиленных тележках, а здесь самые простые одинары, с самыми простыми буксами, как полтора века назад. Давлением, биением, люфтом эти тележки с таким грузом очень быстро убивают полотно.