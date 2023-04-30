С кроп-топом и шортами: как стилизовать оверсайз-блейзер этой весной

Этой весной мы можем видеть множество различных модных и стильных нарядов, от кожаных курток до бомберов с широкими плечами и джинсовых курток.

Однако, по мере того как на улице становится теплее, нужно выбирать более легкие варианты нарядов. Отличным решением станет блейзер оверсайз. Это идеальная верхняя одежда для весны и лета, которая сейчас в моде.

Пиджак оверсайз помогает придать образу изысканность и хорошо сочетается совершенно с любым нарядом. Кроме того, блейзер помогает несколько смягчить образ, который кажется слишком формальным.

С блейзером оверсайз можно создавать самые различные образы, от повседневных до формальных. Есть множество различных вариантов того, как можно добавить этот наряд в свой гардероб. Вот несколько отличных и модных решений и советы, с чем носить блейзер оверсайз, чтобы создать стильный образ на весну-2023.

С шортами

Очень интересно и стильно смотрится блейзер оверсайз в сочетании с короткими шортами.

Этот наряд помогает добавить образу легкость и непринужденность, но вместе с тем можно выглядеть действительно шикарно.

С платьем макси с узором

Можно легко добавить структурности своему любимому платью-макси, надев его вместе с блейзером оверсайз.

Чтобы вывести этот образ на совершенно новый уровень, можно немного поэкспериментировать с текстурой, чтобы создать еще больший контраст.

С микротопом, связанным крючком

Вещи, связанные крючком, сейчас пользуются огромной популярностью и являются самым настоящим трендом, заслуживающим особого внимания.

Очень красиво и стильно смотрится укороченный топ. Однако, чтобы сделать образ более элегантным и сдержанным, стоит сочетать это наряд вместе с блейзером оверсайз и соответствующими шортами.

С атласными брюками

Если не нравится полностью атласный наряд, то можно его несколько разнообразить и сделать стильным и эффектным.

Отлично смотрится простой топ в сочетании с широкими брюками, выполненными в пижамном стиле, и блейзером оверсайз. Чтобы выглядеть еще более восхитительно, стоит выбрать для себя атласные брюки в оттенке мерцающего металлика.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

С обрезанными шортами

Если есть старые и потертые джинсы, то их можно обрезать и превратить в шорты. Этот наряд красиво сочетается с блейзером оверсайз.

Это позволит достаточно быстро и просто превратить свой летний наряд в нечто фантастическое. Все это можно сочетать вместе с кроссовками и футболкой.

Деконструированный костюм

Можно создать свой собственный красивый деконструированный костюм с блейзером оверсайз, который будет выступать в качестве акцента.

Можно добавить классические элементы костюма, такие как рубашки на пуговицах оттенка хаки или же темно-синего цвета. Также стоит добавить модные и стильные аксессуары.

С боди

Пиджаки оверсайз могут быть несколько громоздкими, однако можно легко улучшить их внешний вид, если сочетать с облегающими нарядами.

Интересно будет выглядеть свободный блейзер вместе с боди. Такой контраст выглядит просто восхитительно и помогает сделать образ невероятным.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Легинсы со штрипками

Блейзер оверсайз имеет множество различных преимуществ. Одним из его плюсов является то, что он достаточно длинный, поэтому, его можно комфортно носить вместе с облегающими штанами.

Отличным решением станут легинсы со штрипками в сочетании с обувью на каблуках.

С бахромой

Отлично смотрится блейзер оверсайз вместе с костюмными брюками и платьем с бахромой.

Это просто восхитительный и стильный образ, который точно никого не оставит равнодушным.

Повседневный стиль

Можно придать своему любимому спортивному костюму деловой стиль с нотками повседневного.

Для этого нужно просто надеть пиджак оверсайз вместе с удобными повседневными штанами, эффектными кроссовками и стильными украшениями.

С эффектными шортами

Легкий блейзер оверсайз идеально сочетается вместе с яркими и интересными шортами.

Дополнить этот наряд можно простым укороченным топом. Лучше всего выбирать наряд, выполненный из хлопка или же льна.

С облегающим нарядом

Пиджак свободного покроя помогает добавить создаваемому образу нотку непринужденности.

Отлично сочетается такой наряд вместе с облегающей одеждой. Можно надеть топ-бюстье с мини-юбкой, прозрачными колготами и пиджаком оверсайз. Дополнить наряд можно обувью на каблуках или плоском ходу и стильными аксессуарами.