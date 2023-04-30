В стиле повседневного шика: тренды лета, идеальные для полных женщин

Женщины с пышными формами могут выбрать для себя модную одежду для любого сезона. Идеи повседневного шика на лето-2023 для них мало чем отличаются от модных нарядов «стандартных» размеров. Такие трендовые летние образы идеально подходят для работы, вечернего выхода или прогулки с друзьями. Вот некоторые идеи, с которыми вы этим летом будете выглядеть шикарно.

Маленькое черное платье для пышных дам

Женский гардероб не будет полным, если в нем нет маленького черного платья. Несмотря на капризы моды, оно всегда остается популярным. Черное платье – эталон красоты, элегантности и женственности. Дамы могут носить его по любому поводу – от романтических вечеров, веселых и радостных мероприятий до деловых встреч. С блейзером или без него, это идеальный повседневный шикарный наряд!

Стильное платье макси

Летнее длинное платье может быть разных фасонов и цветов. Например, выберите черный вариант с белыми вставками снизу и вверху, как на фото. Можете носить его с поясом и без, образ будет одинаково привлекательным. Дополните его аксессуарами в тон для полноты ансамбля.

Черные укороченные брюки и топ с баской на одно плечо

Черные брюки длиной до середины икры – идеальный вариант для лета. К нему идеально подойдет клетчатый топ с баской на одно плечо. С ним фигура приобретет дополнительный шик, внимание от всех несовершенств будет отвлечено.

Платье и красная кожаная куртка

Если у вас пышные формы, не бойтесь выглядеть ярко! наденьте красное платье в продольную полоску, а наверх накиньте красную кожаную куртку. Это будет супер стильный летний комплект для любого случая.

Юбка-карандаш и юбка-трапеция

Летние повседневные шикарные наряды не обходятся без стильной юбки-карандаша или юбки-трапеции. Они очень идут женщинам с пышными формами, наряды с ними выглядят действительно стильно!

Широкие брюки и белый топ

Не стоит думать, что широкая одежда сделает вашу фигуру еще более необъятной. Это не так. Гораздо меньше пышным дамам подходят наряды “в облипку”. Так что смело выбирайте широкие штаны и блузы с вырезом от плеча до плеча.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Летние брючные костюмы для пышных женщин

Брючные костюмы не имеют себе равных по универсальности и способности сделать фигуру пышной дамы максимально привлекательной. Фасонов так много, что всегда можно подобрать вариант для деловой встречи или посиделок в кафе с друзьями.

Джинсовые наряды на лето-2023

Может ли образ быть повседневным и вместе с тем шикарным? Да, это возможно, если в основе классические джинсы. Наденьте их с элегантным топом с баской, скрывающим область живота, добавьте блейзер, и ваш идеальный наряд в стиле кэжуал готов!

Макси-юбки в моде в этом сезоне

Юбки макси сейчас особенно в тренде. Однотонные или с разнообразными принтами – такие юбки подходят женщинам всех возрастов. Если вы предпочитаете однотонный наряд, сочетайте макси-юбку с топом в оттенке той же цветовой палитры.

Какой бы из этих нарядов вы ни выбрали для себя, помните, что главное украшение женщины — уверенный взгляд, внутренняя свобода, отсутствие комплексов. Тогда ваши «нестандартные» формы станут вашим главным преимуществом, помогающим вам выглядеть суперпривлекательно, соблазнительно, шикарно и модно.